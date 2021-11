Al aire libre: luchando por el futuro de la Tierra

Antes de que se empezase a plantear el activismo, Garima Thakur, de 15 años y nacida en Bhopal (India), ya era consciente del cambio climático y del devastador impacto que tiene en el mundo. A los 13 años, las terribles imágenes del documental "Before the Flood", narrado por Leonardo DiCaprio, la dejaron abatida y con una honda preocupación por el medio ambiente. Se dio cuenta de que la emergencia del cambio climático no era algo ajeno y, de repente, advirtió las señales de degradación medioambiental en su propia ciudad y en su país.



"Empecé a ver que el mensaje del documental se reflejaba en sucesos mínimos: un neumático ardiendo en la calle, un árbol talado o una fila de personas esperando a recoger agua para sus familias. Son señales de emergencia y en India están por todas partes. No se pueden ignorar", explica Garima.



Garima recuerda un riachuelo cerca de casa de su abuela en el barrio Bilaspur, que se encuentra en el montañoso y boscoso estado de Himachal Pradesh (India). "Solía ir allí de paseo con mis primos. Apenas había gente y jugábamos felices. Se veían los peces en el agua" recuerda cariñosamente.



Ahora, ese sitio tan querido de su infancia está asfaltado. En lugar de un riachuelo que alberga vida, "solo hay un montón de agua estancada al lado de la carretera", nos cuenta Garima. "Tenía unos 11 años cuando hicieron ese camino y hacía solo dos que visitaba el riachuelo, pero lo pasó me dio mucha rabia".