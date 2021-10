Un paso por delante: Nathan Féliot se encontró a sí mismo en la danza

Nathan, muy unido ya a su madre, probó el fútbol, como los niños de su clase, ya que quería pasar más tiempo con su padre. Luego se pasó a la natación. Más tarde al atletismo. Y después a las artes marciales. Pero no le gustaban. "El entrenador te chilla y no disfrutaba", explica.



Al final, su madre lo apuntó a Le Lido, la famosa escuela de circo de Toulouse. Fue allí donde un profesor descubrió el talento de Nathan y lo convenció para empezar con la danza en un conservatorio superior. "Sacó algo de mí que, básicamente, no mostraba porque no me creía capaz", explica Nathan.