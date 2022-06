Mis raíces: Mekdela Maskal cuenta cómo dejó Nueva York para reencontrarse a sí misma en California

Mekdela pasó su último año en Brooklyn documentando y apoyando los esfuerzos de los huertos comunitarios en Bedford-Stuyvesant. "Aprendí mucho de aquella experiencia, pero volvía a casa y sentía que no podía continuar ese trabajo".



Desde que se mudó a la costa oeste, Mekdela ha puesto en marcha su propio huerto. Cultivar alimentos es una de las formas más rápidas que tiene de orientarse y conectar con la tierra.



“Me encanta cuando me rondan los halcones. Suelen acercarse dos, que vuelan en círculos por encima de mí cuando me echo en una hamaca. Esa forma de sentirte observada es única. Se siente esa libertad especial de no saber cómo te ven otras especies. Qué cosa más bonita. No tengo ni idea de lo que soy para ellos”.