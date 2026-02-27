Arte y deporte: Zenat Begum, de Playground Coffee, con la productora Elle Clay

El trabajo en equipo es la clave de las victorias dentro y fuera de la cancha de estas dos emprendedoras de Brooklyn (Nueva York, EE. UU.)
Cultura
La productora Elle Clay y Zenat Begum, dueña de una cafetería, comparten su pasión por el activismo de su comunidad y su barrio Bedford-Stuyvesant, pero las personas que les rodean alimentan su éxito.
En "Arte y deporte", personas procedentes de los mundos del deporte y la creatividad se sientan cara a cara para hablar sobre cómo logran ganar tanto dentro como fuera de sus respectivos terrenos de juego.
En cuanto Elle Clay entró en la cafetería Playground del barrio neoyorquino de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, supo que tanto ese lugar como su propietaria, Zenat Begum, eran especiales.
"Como me gusta mucho el café, me recorrí varias cafeterías del barrio", recuerda Elle. Pero detrás de aquella visita no solo estaba la búsqueda de un buen tueste: ya había visto a Zenat en Instagram y su trabajo la había inspirado. "Entré y pregunté por ella. Miré a mi alrededor y me dije: 'Hay algo especial en el ambiente'".
Es cierto que la cafetería de Zenat, Playground, no es como las demás. Desde su apertura en 2016, se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad. Además de servir un café excelente, como dice Elle, también es un espacio donde se lee poesía, se organizan talleres, se hacen programas de radio y hay intercambios de libros (los vecinos del barrio pueden ir a coger o dejar el suyo siempre que quieran). El año pasado, Playground también participó en una iniciativa de frigoríficos comunitarios que se puso en marcha en toda la ciudad de Nueva York para que unas personas donen alimentos y otras pueden coger los que necesiten.
Zenat aprendió los entresijos de dirigir una pequeña empresa por su padre, quien durante 20 años tuvo una ferretería en el mismo lugar. Elle también sabe lo que es ponerse al frente de un proyecto desde sus inicios: es la fundadora de Wild Child NYC, una productora especializada en narraciones experimentales y relatos marginales. Además, presenta sus propios podcasts y ha trabajado en otros proyectos audiovisuales y musicales.
El amor que Elle y Zenat comparten por su barrio de Brooklyn, por el activismo comunitario y por sus negocios las convirtieron en entusiastas colaboradoras en los eventos del espacio multiusos Playground. En ellos explican cómo cada una crea equipos competentes a su alrededor para apoyar a su comunidad y abordan el papel que el baloncesto, otra de las pasiones que comparten, ha desempañado en su trabajo.
Elle: Zenat, desde que te conozco, te has entregado a tu barrio. Siempre te has preocupado por la comunidad. Cuando llegó la COVID-19, Playground se desmarcó con su iniciativa para echar una mano a la comunidad y ofrecer recursos a quienes lo necesitaban, además de comida a través de tus neveras comunitarias. No quiero usar la palabra "dirigir", porque siempre has estado a pie de calle con la comunidad, pero ¿cómo has conseguido pasar de atender dentro de la cafetería a hacerlo fuera de ella?
Zenat: Alguien que conocí en el instituto me dio la idea de abrir una nevera comunitaria. En los últimos meses, en los mercados de agricultores hemos visto una sobreproducción de frutas y verduras que se han donado o repartido desde los bancos de alimentos. Pedí un poco de ayuda y, cuando quise darme cuenta, ya estábamos en marcha. Empecé a ver que mucha gente que solía ir a Playground y otras personas de la zona iban todos los días a coger comida del frigorífico. Pertenecían a distintos sectores laborales: trabajadores del sector servicios y esenciales, y personas empleadas en la construcción o que dirigían centros de día cuya situación económica no les permitía dejar de trabajar. Mientras te respondo, estoy mirando la nevera. En la última hora, casi 10 personas han pasado para dejar y también para coger alimentos. El proyecto ha ido de maravilla. Han surgido contratiempos en el camino, como ocurre casi siempre, pero hay que dejarlos atrás y seguir trabajando, porque lo más importante es que estamos dando alimentos a muchas personas en un momento en el que lo necesitan de manera desesperada.
Elle: ¿Cómo resuelves los problemas y diriges a tu equipo cuando las cosas se complican?
Zenat: El principal problema fue darme cuenta de que había estado dedicando todo mi tiempo a las neveras comunitarias cuando también tenía una cafetería que dirigir una cafetería. Si quería que el personal de Playground me entendiera y pudiera comunicarse conmigo de forma eficaz, también iba a tener que involucrarse en el proyecto. Así que todo el mundo participó de forma activa y entendió que los problemas son parte del viaje. Los contratiempos me recordaban que no tenía que dejar de ser humilde.
Pienso que las personas que te inspiran son aquellas que tienes a tu alrededor. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo decides con qué tipo de personas o con qué amigos contar para que te ayuden a hacer realidad tus ideas?
Elle: Creo que, en gran parte, depende de los sentimientos, de la energía entre las personas. Tú y yo somos compatibles porque las dos somos signos de tierra, yo soy capricornio y tú, virgo.
Zenat: Volvamos a poner los pies en la tierra, amiga.
Elle: Sabemos cómo trabajar juntas. Aunque también creo que tiene mucho que ver con si las personas me inspiran. Se trata de poder ver el potencial de lo que podemos crear trabajando a una, pero también son importantes su energía y su actitud: si están receptivas, emocionadas o entusiasmadas con ello.
Zenat: Parte de estar al frente de un equipo y de ser también jugadora es conocer los puntos fuertes y débiles de sus miembros y saber cómo motivarlos y animarlos, pero también centrarse en algunos aspectos en los que quizás los integrantes de ese equipo no tienen tanto interés o que ni siquiera conocen.
"Los contratiempos me recordaban que no tenía que dejar de ser humilde".
Zenat
Elle, cuando colaboras con alguien, ¿cómo organizas el trabajo en equipo?
Elle: Creo que aprendo algo con cada proyecto. De eso se trata. El baloncesto es como una filosofía de vida. Como he sido jugadora y entrenadora, y también productora y asistente de producción, sé que es importante comunicarte de forma clara con las demás personas y asegurarte de que estáis en sintonía. El equipo es fundamental. Si mi objetivo es ganar y alguien de mi equipo no está dando todo de sí, tenemos que analizar la situación, descubrir cómo recalibrar y reestructurar las responsabilidades.
Zenat: ¿Cuáles son tus puntos fuertes y débiles cuando estás al frente de un equipo? ¿Cómo has aprendido a superar tus debilidades?
Elle: Creo que uno de mis puntos fuertes como productora es confiar en mi idea. No puedo pretender que mi equipo lleve a cabo mi idea si ni siquiera yo creo en ella. Mi punto débil es tener demasiado claras las líneas entre la amistad y la colaboración, y no tomarme todo como algo personal. Soy sensible y a veces pienso que las críticas reflejan el rechazo de los demás o que son malintencionadas. Poder confiar en la relación con esa persona y saber que me da su opinión para que pueda mejorar es algo a lo que de verdad he tenido que adaptarme y acostumbrarme.
Zenat: Creo que un buen reflejo de tu carácter es que eres capaz de trabajar con personas muy diferentes a ti y aun así producir algo sorprendente y rompedor. La clave es poder reflejar a la perfección, con tu forma de ver las cosas, la narrativa de los escritores que conocerás a lo largo de tu vida.
Elle: La química con su equipo es increíble. Aunque cada miembro desempeña su papel, cuando hay que hay que dar un paso adelante y ponerse en marcha, nadie vacila. Así es como se consiguen las victorias.
Zenat: Estoy de acuerdo contigo. Creo que eso es importante porque también consiste en entender que hay muchos tipos de victorias: puede que no se consigan durante un evento en el que todo es increíble, sino, tal vez, un día en el que alguien nos deja una reseña diciendo que Playground tiene el mejor café. Es algo natural.
Elle: Sí, lo es. Hay que analizar mucho, saber cuál es tu visión y comprometerte a desarrollarla correctamente.
Zenat: Incluso antes de que sepas cuál es tu visión, tienes que cultivarla, tienes que organizar distintos aspectos para cosecharla. Me gusta extrapolarlo todo a la agricultura. Somos seres humanos que requieren mucho cariño y cuidado. Si nos protegemos de las personas que nos rodean, nuestro trabajo no será eficaz y no será una experiencia positiva para nadie.
Elle: Si de verdad quieres nutrir a otras personas, antes tienes que nutrirte tú.
Zenat: ¿Cómo encuentras momentos que dedicarte a ti misma antes de empezar a trabajar?
Elle: Me sigue costando mucho encontrarlos. Creo que ahora hay personas que han tenido mucho tiempo para conocerse a sí mismas de otra manera, intentando procesar todas estas emociones tan abrumadoras, fruto de lo que está sucediendo. Antes, para mí no era una prioridad pensar en cómo podía sentirme más fuerte o cómo podía empezar de cero, recuperarme y mantener o lograr algún tipo de equilibrio. En los últimos meses, mi ritmo ha sido más lento pero más estable, y simplemente intento descubrir cómo puedo incluir en mi vida actividades que son buenas para mí, como cuidarme, salir a pasear, entrenar o meditar.
Zenat: Seguro que juegas al baloncesto.
Elle: Yo estoy lista. No sé si los demás lo están.
Zenat: No te he visto en ninguna cancha.
Elle: He vuelto a jugar, pero no lo voy diciendo por ahí porque estoy un poco oxidada y he perdido práctica.
Texto: Darian Harvin
Vídeo: Travis Wood
Publicación: noviembre de 2020