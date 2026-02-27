Arte y deporte: Zenat Begum, de Playground Coffee, con la productora Elle Clay

Es cierto que la cafetería de Zenat, Playground, no es como las demás. Desde su apertura en 2016, se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad. Además de servir un café excelente, como dice Elle, también es un espacio donde se lee poesía, se organizan talleres, se hacen programas de radio y hay intercambios de libros (los vecinos del barrio pueden ir a coger o dejar el suyo siempre que quieran). El año pasado, Playground también participó en una iniciativa de frigoríficos comunitarios que se puso en marcha en toda la ciudad de Nueva York para que unas personas donen alimentos y otras pueden coger los que necesiten.



Zenat aprendió los entresijos de dirigir una pequeña empresa por su padre, quien durante 20 años tuvo una ferretería en el mismo lugar. Elle también sabe lo que es ponerse al frente de un proyecto desde sus inicios: es la fundadora de Wild Child NYC, una productora especializada en narraciones experimentales y relatos marginales. Además, presenta sus propios podcasts y ha trabajado en otros proyectos audiovisuales y musicales.



El amor que Elle y Zenat comparten por su barrio de Brooklyn, por el activismo comunitario y por sus negocios las convirtieron en entusiastas colaboradoras en los eventos del espacio multiusos Playground. En ellos explican cómo cada una crea equipos competentes a su alrededor para apoyar a su comunidad y abordan el papel que el baloncesto, otra de las pasiones que comparten, ha desempañado en su trabajo.





Elle: Zenat, desde que te conozco, te has entregado a tu barrio. Siempre te has preocupado por la comunidad. Cuando llegó la COVID-19, Playground se desmarcó con su iniciativa para echar una mano a la comunidad y ofrecer recursos a quienes lo necesitaban, además de comida a través de tus neveras comunitarias. No quiero usar la palabra "dirigir", porque siempre has estado a pie de calle con la comunidad, pero ¿cómo has conseguido pasar de atender dentro de la cafetería a hacerlo fuera de ella?



Zenat: Alguien que conocí en el instituto me dio la idea de abrir una nevera comunitaria. En los últimos meses, en los mercados de agricultores hemos visto una sobreproducción de frutas y verduras que se han donado o repartido desde los bancos de alimentos. Pedí un poco de ayuda y, cuando quise darme cuenta, ya estábamos en marcha. Empecé a ver que mucha gente que solía ir a Playground y otras personas de la zona iban todos los días a coger comida del frigorífico. Pertenecían a distintos sectores laborales: trabajadores del sector servicios y esenciales, y personas empleadas en la construcción o que dirigían centros de día cuya situación económica no les permitía dejar de trabajar. Mientras te respondo, estoy mirando la nevera. En la última hora, casi 10 personas han pasado para dejar y también para coger alimentos. El proyecto ha ido de maravilla. Han surgido contratiempos en el camino, como ocurre casi siempre, pero hay que dejarlos atrás y seguir trabajando, porque lo más importante es que estamos dando alimentos a muchas personas en un momento en el que lo necesitan de manera desesperada.