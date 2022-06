Arte y deporte: Zenat Begum, de Playground Coffee, con la productora Elle Clay

Zenat: Incluso antes de que sepas cuál es tu visión, tienes que cultivarla, tienes que organizar distintos aspectos para cosecharla. Me gusta extrapolarlo todo a la agricultura. Somos seres humanos que requieren mucho cariño y cuidado. Si nos protegemos de las personas que nos rodean, nuestro trabajo no será eficaz y no será una experiencia positiva para nadie.



Elle: Si de verdad quieres nutrir a otras personas, antes tienes que nutrirte tú.



Zenat: ¿Cómo encuentras momentos que dedicarte a ti misma antes de empezar a trabajar?



Elle: Me sigue costando mucho encontrarlos. Creo que ahora hay personas que han tenido mucho tiempo para conocerse a sí mismas de otra manera, intentando procesar todas estas emociones tan abrumadoras, fruto de lo que está sucediendo. Antes, para mí no era una prioridad pensar en cómo podía sentirme más fuerte o cómo podía empezar de cero, recuperarme y mantener o lograr algún tipo de equilibrio. En los últimos meses, mi ritmo ha sido más lento pero más estable, y simplemente intento descubrir cómo puedo incluir en mi vida actividades que son buenas para mí, como cuidarme, salir a pasear, entrenar o meditar.



Zenat: Seguro que juegas al baloncesto.



Elle: Yo estoy lista. No sé si los demás lo están.



Zenat: No te he visto en ninguna cancha.



Elle: He vuelto a jugar, pero no lo voy diciendo por ahí porque estoy un poco oxidada y he perdido práctica.