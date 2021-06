Al aire libre: Escalar para sacar fuerzas y encontrarle sentido a la vida

Favia no ha dejado totalmente atrás sus dolencias físicas. Tiene que tener mucho cuidado con los cortes y los rasguños porque ahora su cuerpo tarda más en cicatrizar y es más propensa a las infecciones. Además, el tejido cicatrizado tras el tratamiento contra el cáncer han dado lugar a problemas de movilidad que le han provocado los problemas de espalda y cadera que ha padecido durante años. Desde hace poco camina de nuevo con normalidad, aunque sus amigos tienen que ayudarla a caminar hasta los lugares de escalada. "Llevar entre 18 y 22 kilos de material es demasiado", afirma. Aunque para la mayoría de las personas que practican escalada los pies son la clave de su estrategia, los contratiempos de Favia han convertido esta disciplina en un deporte principalmente centrado en la parte superior del cuerpo. También es esta la razón por la que prefiere escalar voladizos a paredes rocosas escarpadas. "Cuando caigo de pie, se me disloca la cadera, pero, si caigo directamente sobre la espalda, no me duele la cadera", explica.



Las actividades al aire libre han ayudado a Favia a volver a concentrarse. En los últimos siete años, la escalada se ha convertido en una vía de escape de un trabajo estresante en el que se pasa el día tomando decisiones cruciales para la salud. "No sé por qué me divierte tanto rasparme la piel con rocas muy afiladas, sangrar, hacerme moratones y correr el riesgo de romperme los huesos y morir", afirma. "Solo sé que me gusta resolver problemas y rompecabezas, y la escalada es un rompecabezas que tienes que resolver utilizando tus capacidades mentales y tu cuerpo".