(Bra) by Dina | A tutto stile con i bra

Questa borsa è mia e la adoro! Non possiedo molte cose di colore rosa, ma dovevo trovare qualcosa da abbinare alla borsa. Adorabile! Questo modello di bra è il mio preferito. Non è necessariamente quello che uso per correre, ma ha sicuramente un design molto bello ed è anche confortevole. Mi piace quella piccola apertura al centro del bra e adoro le spalline. È un bra non solo molto comodo e dal sostegno ideale, ma ha anche un design sexy e davvero interessante.

