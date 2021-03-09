(Bra) by Dina | A tutto stile con i bra

(Bra) by Dina Asher-Smith
Come abbinare i bra, con Dina Asher-Smith
In (Bra) by Dina, la regina dei bra e dello sprint ti dirà tutto quello che hai sempre voluto sapere sui bra. Questa settimana, Dina Asher-Smith ha abbinato i suoi bra Nike preferiti utilizzando il suo guardaroba personale. Dai un'occhiata al suo diario di stile qui di seguito.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash e leggings abbinati a giacca di pelle e scarpe con tacco
"Questo è il mio look preferito. Amo il marrone e il nero abbinati alla vivacità della stampa del bra. A volte, quando mi vesto più elegante, cerco di uscire dalla mia comfort zone e di provare più spesso combinazioni multicolore. In genere tendo a scegliere un solo colore e potrei farlo ogni giorno, solo con delle semplici variazioni di tonalità. Ma a volte è importante vivacizzare un po' il tutto. Quindi in questo caso io l'ho fatto abbinando nero e marrone. Mi piace la stampa vivace del bra e anche il fatto che la stampa faccia parte anche dei leggings e dia risalto alla silhouette. Davvero carino!"
Nike Indy Ultrabreathe con cardigan e dad jeans
Questa borsa è mia e la adoro! Non possiedo molte cose di colore rosa, ma dovevo trovare qualcosa da abbinare alla borsa. Adorabile! Questo modello di bra è il mio preferito. Non è necessariamente quello che uso per correre, ma ha sicuramente un design molto bello ed è anche confortevole. Mi piace quella piccola apertura al centro del bra e adoro le spalline. È un bra non solo molto comodo e dal sostegno ideale, ma ha anche un design sexy e davvero interessante.