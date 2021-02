(Bra) by Dina | Lettera a me stessa dodicenne

Una lettera a me stessa dodicenne

Ehi Dina,



sei tu, 13 anni dopo.



Ok, facciamo un breve riepilogo... Oggi sei una bravissima velocista. È bellissimo. E divertentissimo. Con il tuo lavoro viaggi in tutto il mondo, fai quello che ami ai massimi livelli e hai amici in ogni angolo del pianeta. Non ti rovinerò la sorpresa elencandoti i tuoi traguardi, ma devi essere molto fiera di te. Fidati.



La cosa più importante che devo dirti è che tra circa un anno ti capiterà una brutta frattura del piede, perché sarai andata all'allenamento di hockey mezza addormentata alle 7 del mattino. Quindi il mio consiglio è di essere ben sveglia al mattino. Per favore, non andare all'allenamento mezza addormentata! Perché così proverai a saltare sopra la pallina quando ti verrà passata... ma sbaglierai a calcolare le distanze, atterrerai sulla pallina, scivolerai e ti romperai il piede. Ma se non mi ascolterai e finirai comunque sulle stampelle, va bene lo stesso... Capirai che il tuo vero amore è l'atletica e il tuo posto è la pista.



Comunque, parliamo di reggiseni sportivi. Come prima cosa, il percorso che ti porterà al reggiseno sarà molto meno entusiasmante di quello di alcune tue amiche. In realtà non sarà un percorso lungo come pensi, perché non crescerai ancora molto, ahahah. Ma sappi che diventerà per te un capo di abbigliamento indispensabile. Avrai più reggiseni sportivi che bra tradizionali. In realtà anche più reggiseni sportivi che jeans, t-shirt o qualunque altro indumento. E in colori, modelli e design bellissimi. Ne indosserai uno almeno sei giorni alla settimana (ebbene sì, mi spiace, ora ti alleni sei giorni alla settimana, John ha deciso così).