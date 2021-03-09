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(Bra) by Dina Asher-Smith

Consigli di stile per le amiche

Se hai avuto modo di leggere (Bra) by Dina (la selezione e i consigli della campionessa del mondo a tema bra), allora sai già che Dina Asher-Smith è una vera esperta in materia. Indossa il bra 6 giorni alla settimana, quindi conosce alla perfezione la sua taglia.

E le sue amiche? Scopri cosa succede quando decide di proporre loro un cambio di look.

Il bra con imbottitura in un unico pezzo

Dina ha scelto per Portia il bra con imbottitura in un unico pezzo, e sembra proprio quello giusto. Fit, stile e funzionalità sono perfetti, e con l'innovazione delle imbottiture che non fuoriescono e non si arricciano, Portia avrà dalla sua un look grintoso e libertà di movimento. Ben fatto, Dina.

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(Bra) by Dina | Come scegliere un bra per un'amica
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    Bra e io da ragazzina

Data di pubblicazione originale: 9 marzo 2021