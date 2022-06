(Bra) by Dina | Tutto sui bra

Sono molto orgogliosa e felice di inaugurare "(Bra) by...", il nuovo spazio sui bra di Nike raccontandovi ciò che penso di questo capo indispensabile per l'abbigliamento sportivo. È arrivato il momento di parlare in modo onesto e approfondito dell'indumento numero uno su cui le donne mi chiedono consiglio. Proprio così: le donne mi fanno più domande sui bra che sulle scarpe da running. Tutte sappiamo come trovare la scarpa da running più adatta a noi. Ma quando cerchi il bra ideale, i punti interrogativi sono molti di più… Dove cercarlo? Di cosa ho bisogno? Come dovrebbe essere? 🤷



Non sapere com'è fatto un bra, indossare un bra scomodo o che non offre abbastanza sostegno rappresenta un ostacolo a uno stile di vita attivo. Oltre a essere completamente inutile. È un dato di fatto che moltissime giovani abbandonano lo sport nei primi anni dell'adolescenza. Una delle principali ragioni è un generalizzato senso di disagio e, purtroppo, di vergogna suscitato dai rapidi cambiamenti del corpo. Ed è assolutamente comprensibile. Ci sono passata anch'io. Solo un anno prima, eri libera di correre senza nemmeno pensare al seno; poi ti ritrovi queste due nuove compagne sul petto, che hanno completamente cambiato il modo in cui il tuo corpo si muove e la tua percezione di te stessa!



Anche se ami praticare uno sport, se non hai il giusto sostegno ti sentirai a disagio. Molte ragazze associano il dolore al seno allo sport o all'attività fisica in generale. E questo le induce a pensare cose del tipo "lo sport non fa per me", "ormai ho il seno troppo grande per fare queste cose", "fa troppo male" e, alla fine, "fare sport non vale tutto questo stress". Ma non è affatto così. Soprattutto perché molte di loro non si rendono conto che avere il bra giusto può eliminare gran parte di questi problemi.



Proviamo quindi a demistificare e destigmatizzare il bra.



Sono felice di proporvi (Bra) By Dina: liberarsi dal senso di vergogna. Parleremo in modo franco di questo aspetto. Vi mostrerò diversi livelli di sostegno, diversi tipi di bra e risponderò alle domande scomode che molte di voi fanno fatica a porre. Ma a me potete farle, io non sono qui per giudicare 😄



Che aspettiamo? Parliamone!



Con affetto, Dina