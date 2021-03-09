(Bra) by Dina | Come indossare un bra

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(Bra) by Dina Asher-Smith

Come abbinare i bra, con Dina Asher-Smith

In (Bra) by Dina, la regina dei bra (e dello sprint) ti dirà quello che hai sempre voluto sapere, ovviamente, sui bra. Questa settimana, Dina Asher-Smith ha abbinato i suoi bra Nike preferiti utilizzando il suo guardaroba personale. Dai un'occhiata al suo diario di stile qui di seguito.

Nike Indy con scollo a V abbinato a cappotto, shorts e anfibi

Questo è il mio cappotto "da vecchia zia" preferito. Lo adoro. Me lo sono regalato per il mio compleanno nel 2019 e mi ci sento favolosa dentro. Ho sempre amato il bra Indy e questo è uno dei miei modelli comodi e casual irrinunciabili. Con il cappotto e il bra mi sento favolosa e supercomoda.

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    (Bra) by Dina Asher-Smith

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    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Come abbinare i bra, con Dina Asher-Smith
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    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Bra e io da ragazzina

Data di pubblicazione originale: 9 marzo 2021

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