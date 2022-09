Rucking: rischi, benefici e come praticarlo

Poiché questa pratica include la camminata, è considerato un esercizio cardio, ma è l'aggiunta di uno zaino pesante che porta l'intensità di questo allenamento a un altro livello.

"Il carico aumenta significativamente la difficoltà perché, per mantenere il ritmo, richiede un maggiore lavoro da parte dei muscoli. È simile all'effetto dato dalla camminata o dalla corsa in salita, anziché su un terreno piano" spiega Rob Shaul, trainer di forza e preparazione fisica.

Questo sforzo aggiuntivo fa lavorare sodo cuore e polmoni, e rende il rucking un'attività efficace per migliorare la capacità aerobica. Come emerso da uno studio del 2019 pubblicato sul Journal of Strength and Conditioning Research, dopo un programma di rucking di 10 settimane seguito da uomini sani, cioè coloro a cui non è stata diagnosticata alcuna patologia cronica, sono stati riscontrati miglioramenti significativi nel massimo consumo di ossigeno, o V02 max, una misura comune per quantificare l'idoneità aerobica.

Portare uno zaino pesante, inoltre, trasforma una normale camminata in un esercizio di forza. Secondo Stew Smith, trainer di forza e preparazione fisica, coach specializzato in addestramento militare ed ex Navy SEAL, "questa attività coinvolge praticamente ogni muscolo, dalle spalle ai piedi".

Glutei, anche, quadricipiti, muscoli posteriori della coscia, polpacci e stinchi rendono possibile l'atto di camminare. "Tuttavia, per sostenere il peso del carico, devi anche avere una grande forza nei lombari, nel collo e nelle spalle" afferma Smith. In breve, il rucking è un workout serio che coinvolge tutto il corpo.

(Articolo correlato: Sette varianti del ponte per i glutei che daranno una svolta al tuo prossimo allenamento)