Periostite tibiale e frattura da stress a confronto: le differenze fondamentali che devi conoscere | Articolo "OGC"

La periostite tibiale può essere sgradevole e fastidiosa, soprattutto se hai svolto allenamenti molto intensi. Uno dei modi più semplici per trattare e prevenire la periostite tibiale è riposare adeguatamente ed eseguire un corretto riscaldamento e defaticamento prima e dopo l'attività fisica. Promemoria: fare sempre allenamenti intensi porta vantaggi minimi.

Graham Brady raccomanda di utilizzare il foam roller per il tibiale anteriore (il muscolo lungo la tibia) prima e dopo l'allenamento e per i polpacci e la parte inferiore della gamba, per aumentare il flusso sanguigno e muovere il tessuto circostante, al fine di alleviare le rigidità e il sovraccarico nella parte inferiore della gamba. Raccomanda inoltre la terapia compressiva: indossare calze compressive o utilizzare un dispositivo di compressione, come ad esempio degli stivali per pressoterapia.

In merito all'utilizzo di calore o ghiaccio per alleviare i sintomi legati alla periostite tibiale, gli istruttori hanno opinioni diverse. Per esempio, Panchal raccomanda l'uso del ghiaccio prima e dopo l'esercizio per contribuire a ridurre l'infiammazione, mentre Graham Brady preferisce l'opzione del calore, poiché può migliorare il flusso sanguigno nell'area coinvolta.

"L'afflusso di sangue aiuta a eliminare l'infiammazione, apportando sangue fresco nella zona e contribuendo al recupero: così si guarirà più velocemente che utilizzando il ghiaccio", dichiara.

Sempre secondo Graham Brady, in realtà, il ghiaccio non è nocivo e può aiutare ad alleviare il dolore, ma può bloccare il processo di guarigione e non aiuta con l'infiammazione. In breve, è meglio lavorare con un professionista autorizzato e decidere quali metodi sono migliori per te in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Anche sostituire le scarpe quando si consumano può aiutare a prevenire o ridurre le fasi acute, così come aggiungere delle solette alle scarpe per fornire maggiore ammortizzazione e supporto. Modificare l'andatura per migliorare la meccanica può aiutare a prevenire e ridurre i sintomi della periostite tibiale.

Graham Brady raccomanda anche di lavorare con un fisioterapista che possa fare un'analisi del movimento e capire cosa accade sopra alla tibia, dalle anche in giù, e al piede, per vedere se una condizione di rigidità alle anche o al piede stia causando un eccesso di lavoro della tibia. Inoltre, consiglia di concentrarsi su esercizi di mobilità sopra e sotto il punto di dolore.

Secondo Panchal, prendersi del tempo per aggiungere la mobilità alla routine è un'altra grande opzione per prevenire e trattare la periostite tibiale. Nello specifico, prova i movimenti che rafforzano la tibia e migliorano la libertà di movimento degli arti inferiori e dei piedi: esercizi di bilanciamento come sollevamenti dei polpacci, hip hike, step-up, ponti e rafforzamento generale delle gambe sono fondamentali.

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