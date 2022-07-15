La tua guida agli affondi laterali: benefici, tecniche e varianti da provare

Svolgere l'esercizio nel modo corretto è importante per ridurre il rischio di infortuni. Ocho suddivide l'esercizio corretto per gli affondi laterali in questo modo:

Inizia in posizione eretta con i piedi ben poggiati al pavimento, divaricati alla stessa larghezza dei fianchi.

Fai un passo ampio con la gamba sinistra spostandola di lato. "Tutte le dita dei piedi dovrebbero essere rivolte nella stessa direzione", afferma Ocho.

Piega il ginocchio sinistro mentre fai un passo verso l'esterno e mantieni i fianchi indietro. "Dovresti avere la stessa sensazione di quando cerchi di sederti su una sedia solo con un lato del corpo", aggiunge Ocho.

Spingi sul piede sinistro per tornare nella posizione iniziale.

Esegui una serie di affondi laterali con la gamba sinistra, quindi passa alla gamba destra.

Matheny consiglia di mantenere la schiena dritta quando si esegue un affondo laterale standard.

"Molte persone dimenticano cosa sta facendo la parte superiore del corpo", sostiene Matheny. "Meglio non curvare la schiena: non ti aiuterà ad avere glutei e muscoli posteriori della coscia più forti e assumerai solo una postura scorretta", aggiunge.

Matheny sottolinea anche l'importanza di non fare un affondo troppo lungo.

"Alcune persone sono alte 2 metri e altre sono alte 1,5 metri. La lunghezza di un affondo potrebbe non essere la stessa per tutti e va bene così", afferma Matheny.

Qual è un buon modo per capire se la lunghezza dell'affondo è quella giusta? Secondo Matheny, dovresti sentire un leggero allungamento dei muscoli posteriori della coscia e dei glutei, ma non dolore o molta tensione nella zona coinvolta.