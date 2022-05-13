Quattro tipi di allenamenti in salita e i loro benefici

Un altro studio, questa volta condotto dalla South Dakota State University, ha esaminato i vantaggi dell'allenamento in salita per chi pratica running su lunghe distanze. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi. A un gruppo è stato detto di correre velocemente su un tapis roulant con una pendenza del 10% per 30 secondi. All'altro gruppo è stato detto di correre a una velocità costante fino ad affaticarsi, ovvero per due minuti e 16 secondi mediamente. L'esercizio è stato ripetuto due volte a settimana per sei settimane.



I ricercatori hanno scoperto che i due gruppi hanno migliorato il loro tempo di affaticamento e il consumo di ossigeno più o meno allo stesso modo. Nonostante la durata dell''esercizio fosse inferiore per il primo gruppo, i risultati sono stati gli stessi. Ciò dimostra l'efficacia di questo regime di allenamento, in particolare per coloro che vogliono ottenere risultati senza cambiare drasticamente la loro routine. Includendo semplicemente alcuni scatti in salita, si può ridurre il tempo totale di allenamento.