Come scegliere gli inserti per supporto plantare secondo i podologi

Come scegliere le solette con supporto plantare, secondo i podologi
Guida all'acquisto
Hai bisogno di un supporto plantare o un'ammortizzazione in più per le tue scarpe? Ecco i consigli dei podologi sulle caratteristiche da ricercare nelle solette con supporto plantare.
Per offrire ammortizzazione e comfort ai tuoi piedi ci vuole prima di tutto un paio di scarpe che offra sostegno e un'ottima calzata. Ma se senti di aver bisogno di un ulteriore livello di sostegno, le solette con supporto plantare potrebbero fare al caso tuo.
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"La suola interna con supporto plantare è un dispositivo progettato per favorire sostegno e ammortizzazione adeguati in modo da minimizzare problemi ai piedi e alle caviglie dovuti al sovraccarico", spiega Mark J. Mendeszoon, D.P.M. e membro dell'A.C.F.A.S.
Molte solette con supporto plantare possono essere acquistate in farmacia o nei negozi specializzati in running. Tuttavia, con l'aiuto di una persona specializzata in podologia, puoi personalizzare la suola interna delle tue scarpe in modo che si adatti al meglio al tuo piede.
"Questi dispositivi vengono creati in base alla conformazione del piede e alle esigenze specifiche della persona interessata e possono essere realizzati in diversi materiali, modelli, spessori, lunghezze, ecc." spiega Alex Kor, D.P.M. specializzato in chirurgia.
Ecco quali sono, secondo Mendeszoon e Kor, gli aspetti più importanti da sapere sulle solette con supporto plantare.
Se senti male ai piedi o soffri di un disturbo specifico e desideri una suola interna per le tue scarpe, rivolgiti innanzitutto a una persona specializzata per capire qual è la soluzione più adatta a te.
A che cosa servono le solette con supporto plantare?
I potenziali vantaggi delle solette con supporto plantare sono diversi. Ad esempio, possono aiutare ad alleviare fastidi o dolori a piedi, caviglie o parte inferiore delle gambe.
"Il supporto plantare può aiutare in caso di disturbi come fascite plantare, piedi piatti con problemi ai tendini, arco plantare alto con problemi di ammortizzazione, periostite tibiale, dita a martello, alluce valgo e altri problemi di origine meccanica che possono interessare i piedi e le gambe", spiega Mendeszoon.
Secondo Kor, le solette con supporto plantare possono essere utili per chi soffre dei seguenti disturbi ai piedi:
- Fascite plantare: "La fascite plantare è l'infiammazione di un legamento che si trova sulla parte inferiore dell'arco plantare e il tallone e che è soggetto a usura", spiega Kor. "L'usura dipende solitamente da molti fattori, tra cui la struttura del piede, il peso scaricato sul piede, la forma del piede, il livello di attività, le calzature utilizzate, ecc."
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- Piedi piatti: "I piedi piatti sono caratterizzati da un arco plantare significativamente ridotto", spiega Kor. "Quasi tutte le persone con i piedi piatti si muovono (quando camminano, si arrampicano, corrono, ecc.) con i piedi pronati. Questa struttura del piede può essere rigida o flessibile".
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- Piedi neutri: "I piedi neutri, invece, non hanno particolari problemi di disallineamento", spiega Kor. In altre parole, l'arco plantare dei piedi neutri non è né alto, né basso.
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- Arco plantare alto: "Chi ha l'arco plantare alto generalmente non distribuisce il peso in maniera uniforme, e di conseguenza l'avampiede e il tallone sono soggetti a frizione, pressione e carico eccessivi", afferma Kor. "Inoltre, questa struttura del piede può causare più facilmente distorsioni alla caviglia".
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Tipi di solette con supporto plantare
Trovare la soletta giusta non è sempre facile. Le potenziali cause di dolore ai piedi, infatti, sono molte, così come le tipologie di suole interne disponibili.
Le suole interne si possono riassumere in tre tipi: solette a volume alto (ammortizzazione massima), medio (ammortizzazione media) e basso (ammortizzazione minima). Mendeszoon ci illustra le caratteristiche di ciascuna:
- Suole interne a volume alto: questa tipologia è generalmente utilizzata con scarpe dotate di lacci (ad esempio gli scarponi da trekking o le scarpe da running).
- Suole interne a volume medio: queste suole sono spesso utilizzate con scarpe che offrono meno spazio e sostegno rispetto alle scarpe con i lacci, ad esempio le scarpe casual e le scarpe sportive di livello inferiore.
- Suole interne a volume basso: questa tipologia è solitamente utilizzata per scarpe eleganti o mocassini.
Come scegliere le solette con supporto plantare adatte al tuo piede
Se senti dolore o fastidio ai piedi, la cosa migliore è rivolgerti al personale medico, ma può essere una buona idea anche visitare un negozio di running e chiedere a una persona esperta di mostrarti le tipologie di solette disponibili.
"Per scegliere un supporto plantare adatto a te fra quelli disponibili nei negozi, chiedi consiglio a una persona esperta in scarpe da running o in scarpe in generale, poiché solitamente conosce bene l'argomento", suggerisce Mendeszoon.
Una persona esperta di scarpe è in grado di individuare la tua tipologia di piede (piatto, neutro o con arco plantare alto). A quel punto, è importante sapere come posizionare correttamente le solette all'interno delle scarpe.
"Quando inserisci una suola interna nelle scarpe, è fondamentale rimuovere la suola originale, posizionare correttamente la soletta acquistata in negozio o realizzata su misura, e assicurarsi che si adatti perfettamente alla scarpa", spiega Mendeszoon.
Posizionare la nuova soletta sopra la suola interna originale può costringere il piede. "Così facendo, il piede non avrà più lo spazio di cui ha bisogno tra la suola interna e la parte alta della scarpa", spiega Kor. "Potresti quindi iniziare a sentire dolore sulle dita dei piedi (in particolare se sono a martello)".
Cinque suggerimenti per scegliere la soletta con supporto plantare adatta a te
1.Conosci la misura esatta del tuo piede e la tipologia di piede
Per trovare la soletta giusta devi sapere due cose fondamentali: la misura e la forma dei tuoi piedi.
"Una volta che conosci la tua misura e il tipo di piede, è possibile scegliere la soletta più adeguata", spiega Mendeszoon. "Molte aziende che producono suole interne da vendere nei negozi offrono modelli diversi pensati specificamente per piedi con arco plantare alto, piedi piatti e piedi neutri".
Per i piedi piatti, Mendeszoon consiglia scarpe stabili o scarpe con controllo del movimento e una suola interna a volume alto o medio.
Le persone con i piedi neutri, come spiega Mendeszoon, generalmente non hanno problemi così significativi come quelle con i piedi piatti o l'arco plantare alto. "Possono quindi trarre dei benefici da una suola interna a volume medio o basso, indossata con un paio di scarpe adatte al piede", aggiunge Mendeszoon.
Mendeszoon spiega infine che le persone con i piedi ad arco plantare alto generalmente beneficiano di una suola interna perché è in grado di fornire ammortizzazione. "Le suole interne migliori per questo tipo di piede sono quelle a volume basso e con controllo minimo", afferma.
2.Prova le solette prima dell'acquisto
Quando vuoi acquistare una nuova suola interna con supporto plantare, il modo più semplice per assicurarti di non perdere tempo e denaro è provarla.
"Anche se ti è stato consigliato di comprare il dispositivo, è necessario provarlo prima dell'acquisto", afferma Kor. "Non acquistare il dispositivo online senza averlo provato o senza conoscere la politica dei resi".
3.Assicurati che la soletta si adatti bene alla scarpa
Per capire fin da subito se la soletta è quella giusta per te, è bene fare attenzione ad alcuni aspetti della calzata.
"Il piede deve avere ampio spazio a disposizione e la calzata deve risultare confortevole, senza che le dita si sentano costrette, i piedi intorpiditi, e senza che i talloni spingano fuori dalla scarpa", afferma Mendeszoon.
4.Prevedi un periodo di rodaggio
"In genere, se cammini e svolgi le tue attività quotidiane indossando le nuove suole interne, nel giro di una settimana il tuo corpo si adatterà alla nuova biomeccanica del piede, e si abitueranno anche muscoli, articolazioni e tendini", afferma Mendeszoon.
Questo però non significa indossare le solette prima di un allenamento intenso. "Evita di inserire una nuova suola interna nella scarpa poco prima di svolgere un allenamento intenso o lungo, poiché questo può causare ulteriori problemi", aggiunge Mendeszoon.
Ciò è dovuto al fatto che le suole interne e i plantari ortopedici modificano la biomeccanica dell'estremità inferiore del corpo. "Ci vuole quindi un po' di tempo perché articolazioni, muscoli e tendini si adattino alle suole interne", spiega Mendeszoon.
5.Sostituisci le solette dopo 12 mesi
Una volta trovate le suole interne adatte a te, sostituiscile quando si usurano.
"In genere, le solette acquistate in negozio possono avere una durata massima di 12 mesi se le indossi ogni giorno per attività sportive o normali", dice Mendeszoon.
La durata dei plantari ortopedici su misura, invece, dipende da livello di attività, tipo di corpo e tipologia di plantare. Un buon plantare ortopedico su misura per una scarpa sportiva dovrebbe durare in media fra i due e i cinque anni.
"Può succedere che il tipo di suola interna di cui hai bisogno cambi nel tempo, proprio come accade ad esempio con le lenti per gli occhiali", aggiunge Mendeszoon. "Tutti i piedi cambiano nel tempo, e anche se dopo un lungo periodo di utilizzo non senti dolore, il tuo plantare ortopedico potrebbe aver perso la sua efficacia".
Testo di Emily Shiffer