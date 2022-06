Perché hai bisogno di un partner di responsabilità per raggiungere i tuoi obiettivi

In pratica, un "partner di responsabilità" offre esattamente ciò che suggerisce il nome. "L'idea è trovare qualcuno che si impegni a farti perseguire in modo responsabile un determinato obiettivo", afferma il Nike Trainer Courtney Fearon, che incoraggia i suoi clienti a trovarsi dei "partner di movimento" come fa spesso lui stesso. "Se hai un obiettivo di fitness, questa persona potrebbe aiutarti a rispettare un programma di allenamento controllando i tuoi progressi in giorni concordati. O potrebbe eseguire ogni allenamento con te e sfidarti a metterti alla prova nei momenti in cui altrimenti non lo faresti". In questo modo ti insegnerà a sentirti più responsabile delle tue azioni.

Un altro vantaggio che questa figura potrebbe offrirti è rendere il tuo percorso più divertente (ad esempio, creando una playlist o evidenziando i tuoi progressi) e aumentare così la tua motivazione. Infine, come afferma Fearon, potrebbe spronarti a dare il massimo anche nei giorni in cui ti senti a terra, contrastando il tuo dialogo interiore negativo o ricordandoti di fare pause per bere. Allo stesso tempo, anche tu potresti ispirare questa persona a raggiungere l'eccellenza. I vantaggi sono reciproci.