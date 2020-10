Il miglior tipo di dialogo interiore per migliorare le prestazioni

Come è facile intuire, un dialogo interiore positivo può portare a una migliore esperienza di allenamento. Non solo può aiutarti a coltivare un'immagine migliore di te, ma può anche migliorare le tue prestazioni, secondo una metanalisi pubblicata sulla rivista "Perspectives on Psychological Science". Un dialogo interiore positivo (in particolar modo se combinato con tecniche di visualizzazione e definizione degli obiettivi) può aiutarti a incrementare le capacità di resistenza, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista "Sports Medicine", e addirittura a provare meno fatica in allenamento, come suggerisce una ricerca pubblicata sulla rivista "Medicine and Science in Sports and Exercise". Usare un linguaggio che esprima comprensione, in modo particolare, può contribuire a un aumento dell'energia e a una riduzione della frequenza cardiaca, secondo una ricerca sulla rivista "Clinical Psychological Science".



Fatte queste premesse, la linea di confine tra un dialogo interiore positivo ed eccessivamente positivo è molto sottile. Quest'ultimo può avere l'effetto opposto, perché può sembrare meno realistico. "Se la tua mente rifiuta un tentativo di dialogo positivo, è ancor peggio dell'assenza totale di dialogo", dice Jonathan Fader, PhD, psicologo dello sport e autore di "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life". "Se ti fai troppe promesse e non riesci a mantenerle, finirai per compromettere il senso di autoefficacia, ossia la consapevolezza di ciò che sei capace di fare".