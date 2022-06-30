Il miglior tipo di dialogo interiore per migliorare le prestazioni

A chi non è mai capitato, anche involontariamente, di parlare tra sé e sé durante un workout? In modo positivo, per farsi coraggio ripetendo mentalmente frasi come: "Puoi farcela!" o "Non arrenderti!". Oppure in modo negativo, pensando cose del tipo: "È troppo difficile", "Sono una schiappa".

Come è facile immaginare, un dialogo interiore positivo può giovare in allenamento. Secondo una metanalisi pubblicata sulla rivista Perspectives on Psychological Science, non solo può alimentare un'immagine di sé più sana, ma anche migliorare le prestazioni. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Sports Medicine, il fatto di incoraggiarsi (in particolare se unito alla visualizzazione e alla definizione di obiettivi) può contribuire all'incremento della resistenza atletica e, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise, potrebbe anche rendere meno pesante l'allenamento. L'uso di un linguaggio conciliante, in particolare, può tradursi in maggiore energia e in una frequenza cardiaca più bassa, come dimostra uno studio della rivista Clinical Psychological Science.

Detto ciò, esiste un confine sottile tra "positivo" ed "eccessivamente positivo". Mentre il primo approccio favorisce i progressi, quest'ultimo rischia di essere controproducente, in quanto può risultare poco realistico. "Se la tua mente rifiuta un tentativo di dialogo positivo, è ancor peggio dell'assenza totale di dialogo", spiega lo psicologo dello sport Jonathan Fader, PhD, autore di Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "Quando ti fai promesse impossibili, e non le mantieni, comprometti la tua autostima".

Immagina di usare una frase come "Ce la farai di sicuro!" per motivarti al tuo primo chin up in assoluto, o per un record personale di sollevamento pesi superiore di 10 kg al precedente, ma di non raggiungere l'obiettivo. È più probabile che ti focalizzerai sul mancato risultato anziché su ciò che hai realizzato (magari hai comunque alzato l'asticella e migliorato di 2 kg il tuo record). Questo rischia di compromettere la tua autostima e impedirti di riprovare in futuro, spiega Fader.

Inoltre, un linguaggio troppo ottimista e forzato può dare adito a una frustrazione ancora maggiore. "Quando non è davvero sentito, è probabile che si reagisca con emozioni negative", afferma Gloria Petruzzelli, psicologa clinica e sportiva certificata presso il dipartimento di atletica della Sacramento State University. E questo può rappresentare un ostacolo.