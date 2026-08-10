Quando punti a un obiettivo, valuta se il gioco vale la candela

Puntare a un grande obiettivo, come correre una maratona, riuscire a mangiare in modo salutare per 30 giorni o eseguire alla perfezione una verticale, può essere entusiasmante. Ma perché spesso capita che la motivazione, molto forte all'inizio, si affievolisca o sparisca del tutto durante il percorso? La risposta è che a volte, come dimostra una ricerca recente, l'ambizione viene schiacciata dalla fatica che ci vuole per realizzarla.



"Quando si tratta di dover mettere in atto uno sforzo, c'è una differenza fondamentale tra scegliere cosa fare e farlo", afferma Agata Ludwiczak, PhD, ricercatrice in psicologia presso la Queen Mary University of London. "Quando le persone si trovano a scegliere tra attività che richiedono molto sforzo, tendono a basare la scelta sulla ricompensa che potrebbero ricavarne. Tuttavia, lo sforzo che metteranno effettivamente in atto dipenderà più che altro dallo sforzo richiesto dall'attività". Questo potrebbe spiegare perché è più facile iscriversi a una mezza maratona che a una 10K. Seguire l'ambizione può annebbiare il giudizio.



Lo studio di Ludwiczak, pubblicato sulla rivista Behavioural Brain Research, è stato condotto in due fasi. Nella prima, sono state ripetutamente proposte ai partecipanti due attività tra cui scegliere, ciascuna associata a una quantità di sforzo e a una ricompensa monetaria diversa. Tendenzialmente l'opzione più semplice era la meno pagata, quella più difficile la più pagata. Nella seconda parte, i partecipanti avevano tentato di portare effettivamente a termine l'attività scelta nella prima parte, che i ricercatori avevano scoperto essere quella più remunerata. Nel corso della seconda fase, però, si verificava un'inversione di tendenza e tutti si concentravano principalmente sullo sforzo del momento, a prescindere dal fatto che esso portasse alla ricompensa monetaria a cui avevano puntato inizialmente o meno.



"Il nostro studio dimostra che non importa se l'obiettivo è correre una 5K o una maratona, durante ogni singola sessione di allenamento, il cervello si concentrerà sullo sforzo richiesto da quell'attività contingente", afferma Ludwiczak. "Se questo sforzo si rileva molto più grande del previsto, tendiamo a cedere, anche se la ricompensa è particolarmente allettante".



Certo, le ricompense proposte ai partecipanti al test non erano molto consistenti. Ma se in palio ci fosse il sogno di una vita, ad esempio vincere una gara di CrossFit o completare un Ironman, non ce la metteremmo tutta? Forse. Ma prima di impegnarci, è necessario valutare quali condizioni stiamo accettando per evitare il fallimento. Ecco come fare.