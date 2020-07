Quando punti a un obiettivo, valuta se il gioco vale la candela

Riconosci gli ostacoli potenziali

Contrariamente a quello che si crede, essere positivi è una buona cosa fino a un certo punto, afferma Gabriele Oettingen, PhD, professoressa di psicologia presso la New York University. Anni di ricerca le hanno dimostrato che sognare in grande rispetto a un obiettivo può effettivamente portare a sforzarsi poco e a raggiungere risultati esigui nel momento in cui si prova a concretizzare.



Per aiutare le persone a superare questo problema, ha creato una strategia mentale chiamata WOOP, Abbreviazione di "Wish, Outcome, Obstacle, Plan" (Desiderio, Risultato, Ostacolo, Piano). Per prima cosa, identifica un desiderio importante, impegnativo da realizzare e tuttavia realizzabile. Ad esempio, vuoi provare a eliminare il consumo di alcolici nei giorni feriali. A questo punto visualizza nitidamente il risultato migliore che potresti ottenere raggiungendo quell'obiettivo e come potrebbe cambiare la tua vita quotidiana. Magari riuscirai a dormire meglio e ad avere più energia. Ora identifica un ostacolo che potrebbe impedirti di soddisfare il tuo desiderio. Per farlo, dice Oettingen, guardati dentro e chiediti: Cosa c'è in me che mi impedisce di progredire nel mio cammino? Un'emozione, una convinzione irrazionale, una cattiva abitudine? Quest'ultima potrebbe essere la tendenza a bere sempre un bicchiere di vino a cena. Infine, identifica l'azione o il pensiero che ti aiuterà a superare l'ostacolo ed elabora un piano in cui metti insieme possibili sfide e relative risoluzioni. "Se ho voglia di vino a cena, berrò un kombucha o un'acqua frizzante aromatizzata".



"Le fantasie positive fanno sentire chi le formula come se le avesse già realizzate, lasciando il soggetto a corto di energie", spiega Oettingen. "L'identificazione di un ostacolo dà la carica e l'elaborazione di un piano sfide-risoluzioni chiarisce la strategia da seguire per passare oltre. Quando l'ostacolo si presenterà poi effettivamente durante il percorso, la risoluzione pianificata verrà messa in atto in automatico e sarà possibile procedere verso l'obiettivo".



Cosa ancora più importante: non c'è niente di male a puntare a un obiettivo più gestibile fin dall'inizio. Prepararti per il successo in anticipo può aiutarti a impegnarti nel raggiungimento di obiettivi più grandi nel momento in cui te la sentirai e avrai l'entusiasmo giusto per affrontare uno sforzo maggiore.