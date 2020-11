Come perfezionare il proprio sistema

Per prima cosa, affina la tua abilità CRAFT

Per sviluppare il tuo processo, utilizza l'acronimo della dottoressa Cacioppo, ossia CRAFT.



C sta per Consistency, ovvero coerenza. Come spiega la dottoressa Cacioppo, le prestazioni odierne di una persona coerente soddisfano gli standard di ieri e talvolta li superano.



R sta per Repetition (ripetizione) di routine o singole azioni (ad es. un esercizio di forza o un elenco delle cose da fare in ordine di importanza) in modo che diventino automatiche.



A sta per Action-planning, ovvero la pianificazione di una serie di azioni specifiche, come segnare le corse della settimana successiva sul calendario, per avvicinarsi all'obiettivo. Questa fase può essere particolarmente stimolante e motivante, afferma la dottoressa Cacioppo, perché ti ricorda che hai il controllo su ciò in cui investi la tua energia.



F sta per Focus (concentrazione), che la dottoressa Cacioppo definisce semplicemente come "essere al 100% nel momento", che tu stia partecipando a una lezione di ciclismo virtuale o ti stia dedicando allo stretching successivo.



Infine, T sta per Tolerance, ovvero tolleranza verso se stessi e gli altri (ad es. il tuo compagno di stanza stressato), nonché i tuoi fallimenti e i tuoi successi. Cercare di raggiungere un obiettivo non è semplice, quindi "la capacità degli atleti di tollerare il dolore fisico ed emotivo è fondamentale per il processo" afferma la dottoressa Cacioppo.