Come perfezionare il proprio sistema

Concentrati sul percorso
Coaching
Se non hai ancora raggiunto i tuoi obiettivi, non avere fretta: concentrati sul percorso e goditi ogni piccolo traguardo.
- Pianificare un percorso e seguirlo in maniera costante è fondamentale per fare progressi a lungo termi
- ne.
- Per raggiungere i tuoi traguardi nel modo giusto, basa la tua strategia su cinque semplici principi, e i programmi di allenamento olistico su NTC saranno un ottimo punto di partenza da cui trarre ispirazione.
Ecco cosa devi sapere:
Diciamocela tutta: non basta lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi.
Come afferma Patricia Chen, PhD, professoressa associata del dipartimento di psicologia della National University of Singapore, è necessaria anche una mentalità strategica. Nei tre studi che ha condotto sull'argomento in qualità di coautrice, la professoressa ha richiesto ai partecipanti, in momenti di difficoltà o crisi, di fermarsi un attimo a riflettere e chiedersi: esiste un modo migliore per andare avanti?
Secondo Stephanie Cacioppo, PhD, neuroscienziata e direttrice del Brain Dynamics Laboratory presso la University of Chicago Pritzker School of Medicine, le persone di successo si pongono costantemente questa domanda per valutare il proprio percorso, concentrandosi su ogni singola azione, giorno dopo giorno, al fine di migliorarsi e avvicinarsi ai propri obiettivi.
Il percorso deve essere olistico e completo, non deve includere solamente l'allenamento: deve concentrarsi anche sulla preparazione e sul riposo durante il giorno precedente, sull'alimentazione, sul tempo dedicato al riscaldamento, sulla costanza con cui si annotano i dettagli e sul recupero. Una volta adottata una strategia simile, che possiamo definire completa e olistica, ci si può concentrare sugli aspetti da cambiare, aggiungere o rimuovere per alzare l'asticella e migliorare giorno dopo giorno.
La dott.ssa Cacioppo afferma che stabilendo una strategia è possibile trovare la motivazione interiore e la sicurezza necessarie per apprendere ed evolversi costantemente. Tale processo può essere sostenibile e veramente piacevole, poiché si è totalmente connessi al proprio obiettivo e ai propri progressi in tempo reale. Ecco come fare.
Per prima cosa, affina la tua abilità CRAFT
Per sviluppare una strategia da applicare con sicurezza, affidati all'acronimo inventato dalla dott.ssa Cacioppo, CRAFT.
- C sta per Consistency (costanza): come spiega la dott.ssa Cacioppo, le prestazioni di oggi di una persona costante soddisfano gli standard di ieri e, a volte, li superano.
- R sta per Repetition (ripetizione), di routine o singole azioni (ad es. un esercizio di forza o un elenco delle cose da fare in ordine di importanza), affinché diventino automatiche.
- A sta per Action-planning (azioni pianificate), ossia la creazione di un programma specifico delle cose da fare, come programmare le corse della settimana successiva sul calendario, per avvicinarsi all'obiettivo. Secondo la dott.ssa Cacioppo questo step può essere molto motivante e stimolante, perché ci ricorda che siamo noi a decidere dove investire le nostre energie.
- F sta per Focus (concentrazione), che la dott.ssa Cacioppo definisce come "vivere il momento al 100%", che si tratti di uno scatto durante una lezione di ciclismo virtuale o dello stretching post-allenamento.
- T sta per Tolerance (tolleranza) verso noi stessi e gli altri (verso ad esempio la persona stressata con cui condividi l'appartamento), tanto nei momenti di successo quanto nei fallimenti. Raggiungere un obiettivo non è semplice e, come afferma la dott.ssa Cacioppo, l'abilità di atleti e atlete di tollerare il dolore fisico ed emotivo è fondamentale per la riuscita di una strategia.
A questo punto, è ora di passare alla pratica
Ora che hai imparato come strutturare il tuo percorso, è ora di metterlo in pratica.
1. Impegnati con costanza.
Una strategia, per essere definita tale, deve comporsi di azioni che vengono ripetute con costanza (Repetition): allenamenti, pasti salutari, tempo passato a imparare qualcosa di nuovo e tempo impiegato a mettere in pratica ciò che si è imparato. Se l'impegno a lungo termine ti spaventa o ti manca la motivazione, ricorda che queste azioni si trasformeranno sempre di più in automatismi ogni volta che le compi. È così che si crea la costanza (Consistency) secondo la dott.ssa Cacioppo.
2. Rifinisci il metodo.
Avere una strategia non significa cercare di fare tutto; nessuno ne è in grado. Le persone di successo si concentrano sui propri obiettivi e su cosa devono fare per raggiungerli, spiega la dott.ssa Cacioppo. È per questo che molti atleti e atlete di successo dividono l'allenamento in blocchi che si concentrano (Focus) sulle singole prestazioni, come forza, velocità o resistenza: in questo modo, ogni elemento riceve l'attenzione che merita. Inoltre, suddividere un compito è anche espressione di tolleranza (Tolerance) nei confronti del proprio tempo e delle proprie energie.
Anziché cercare di fare mille cose insieme, stila un piano d'azione (Action-planning) in cui descrivi esattamente il momento, il luogo e le modalità con cui eseguirai determinate azioni. Questo processo si chiama "implementazione delle intenzioni". Come dimostra la ricerca, questi piani d'azione sono utili quando cerchi di raggiungere un singolo obiettivo ma perdono d'efficacia quando ti affanni per raggiungerne molteplici allo stesso tempo.
3. Concediti una tregua.
Una volta trovata la strategia giusta, è normale che alcuni elementi diventino inconsci, come spiega la dott.ssa Cacioppo. Anzi, è un buon segno, in quanto indica che stai adottando delle abitudini sane e che, dopo tanti risultati, stai concedendo alla tua mente un po' di meritato riposo.
Riuscire a mettere in pratica tutte queste informazioni può sembrare difficile, ma la chiave per il successo sta nel metterle in pratica giorno dopo giorno e ora dopo ora. Credi in te e credi nella tua strategia.
Testo: Jamie Millar
Illustrazioni: Leonardo Santamaria
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