Scegli la musica giusta per potenziare la tua corsa

Per ottenere i vantaggi in termini di prestazioni, è necessario trovare brani con un numero di battiti per minuto (BPM) sincronizzato con la tua andatura da corsa.

Se stai correndo a una tranquilla andatura da recupero o ti stai riscaldando, potresti preferire i brani sotto i 120 BPM, in grado di mantenere sotto controllo la frequenza cardiaca e l'andatura, in modo da non spingerti più di quanto vuoi, come suggerisce Karageorghis.



Per gli allenamenti di velocità o le giornate in cui vuoi davvero metterti alla prova, canzoni più veloci possono darti lo sprint necessario per aumentare il passo, come rivelato da una ricerca su The Journal of Strength and Conditioning Research. In quel caso, cerca brani ad almeno 140 BPM.



Infine, l'ascolto di musica più lenta dopo l'esercizio riduce la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca più rapidamente che se ascolti musica dal ritmo veloce o se non ascolti nulla, secondo quanto riporta uno studio dell'Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Inoltre, l'ascolto di musica dolce dopo un duro allenamento può migliorare l'umore, secondo la ricerca di Karagorgorghis pubblicata sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise.



La parte divertente: utilizza queste informazioni per creare playlist diverse e scoprire cosa funziona meglio per motivarti.



Ottieni più ispirazione

Per idee sui brani, scopri le playlist Nike su Spotify e Apple Music. Abbiamo playlist specifiche per portare energia nelle tue long run (ascolta ora su Spotify e Apple Music) e nelle tue speed run (ascolta ora su Spotify e Apple Music), nonché playlist selezionate da atleti come Shalane Flanagan ed Eliud Kipchoge.



Puoi ascoltare i tuoi brani preferiti tramite l'app Nike Run Club durante le corse guidate. Dalla schermata principale, tocca l'icona della musica e scegli una delle opzioni: Apple Music (è richiesto un abbonamento), Spotify (è richiesto un account premium) o altra musica. Le canzoni si silenziano quando c'è l'intervento del coach, per consentirti di approfittare al massimo di entrambe le cose.