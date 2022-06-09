5 consigli per potenziare la forza in modo giusto

La parte più importante di un allenamento per la forza comincia ancor prima di toccare un peso. Lo scopo del riscaldamento, come suggerisce la parola stessa, è aumentare la temperatura del corpo e l'afflusso di ossigeno e sangue ai muscoli, per garantire più energia e ampiezza di movimento durante l'allenamento. Oltre a creare la giusta predisposizione mentale all'esercizio.



Il dettaglio più importante? Più intenso è l'allenamento, più tempo dovrai dedicare al riscaldamento. In genere, bastano 5-15 minuti di esercizi dinamici, come il walking plank con piegamento, gli affondi in movimento con rotazione e un minuto di salti con la corda. Faticoso? Lo scopo è proprio quello. Per iniziare, riscaldati con qualche serie prima di ogni sollevamento, aumentando gradualmente il carico per assicurarti che i muscoli siano pronti per lo sforzo.