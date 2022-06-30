Come sviluppare fiducia in se stessi

Mantieni alta l'autostima annotando esempi di sfide affrontate e vinte in passato, sportive e non. Kitley spiega: "È la prova che hai già affrontato situazioni difficili e rappresenta un'ottima base su cui lavorare". Tieni l'elenco bene in vista, magari sullo specchio del bagno o nell'angolo della cucina dove prepari il caffè. Puoi anche impostarlo come sfondo del tuo smartphone.

Annota anche le tue nuove conquiste. Ogni settimana, aggiungi una o due cose che ti sono riuscite davvero bene, soprattutto in momenti difficili, come portare a termine un progetto nella settimana delle finali o completare un allenamento HIIT dopo una notte in bianco. Secondo Kitley, una lista è un mezzo tangibile per monitorare i tuoi successi e avere prova dei progressi che stai facendo. Ti ricorderà che sei in grado di rialzarti e andare avanti anche dopo un fallimento.

"Avere davanti agli occhi un elenco di quanto sei in grado di fare ti dimostra che puoi contare su di te più di quanto tu creda", continua Kitley, "E diventa un ulteriore motivo di orgoglio che ti spinge a rischiare di più, uscire dalla tua zona di comfort e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi". E, naturalmente, a realizzarli uno dopo l'altro.