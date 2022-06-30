Come sviluppare fiducia in se stessi

Insegui i tuoi obiettivi con più sicurezza
Coaching
Se credi in te, nessun obiettivo è irraggiungibile. Scopri come, con questi consigli degli esperti.
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- Forse il principale ostacolo tra te e i tuoi obiettivi è la mancanza di fiducia nelle tue capacità.
- Con il giusto approccio, puoi imparare a credere in te sia grazie alle piccole conquiste che ai fallimenti.
- La ricerca suggerisce che anche ciò che indossi ha la sua influenza su questo processo. Chissà, magari è ora di cambiare outfit...
Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Ci sono persone, che siano atleti professionisti, supermodel o anche un fratello o una sorella che sembrano nati col gene della fiducia in se stessi. Ma non è esattamente così.
"La fiducia in sé nasce dalle esperienze in cui ci assumiamo dei rischi e ci mettiamo in gioco, scoprendo che le cose possono andare nel verso giusto" spiega Jessica M. Goodnight, PhD, psicologa clinica certificata di Atlanta, specializzata in disturbi d'ansia. "Questo ci espone inevitabilmente anche a potenziali fallimenti, che, se affrontati con resilienza, possono trasformarsi in opportunità per rafforzare la sicurezza di sé".
Si acquisisce più fiducia nelle proprie possibilità seguendo una routine o praticando uno sport con costanza piuttosto che compiendo grandi imprese una volta ogni tanto. "E più si acquisisce fiducia, più si diventa perseveranti", afferma Goodnight. È un circolo virtuoso che si alimenta da sé.
Il primo passo è spesso il più difficile. Parti da queste strategie per dare un primo input alla tua autostima e metterti in gioco per costruire una fiducia incrollabile nelle tue possibilità, che ti porterà più vicino ai tuoi obiettivi.
1. Mostra sicurezza.
Secondo una revisione condotta su 55 studi, stare in piedi o a sedere con la schiena dritta basta a farci sentire più forti, più in gamba e meno in soggezione, così come assumere la cosiddetta "power pose", ossia spalle indietro, petto leggermente in fuori, mento alto e contatto visivo. Kelley Kitley, assistente sociale certificata e psicoterapeuta di Chicago specializzata in ansia e depressione, afferma: "Una postura scomposta o curva può provocare problemi alla respirazione e farci sentire indolenti o piccoli. Da un punto di vista psicologico, trasmette un senso di inferiorità".
Anche il modo in cui ti vesti può fare la sua parte. Goodnight ti invita a domandarti cosa indosseresti se ti sentissi già una persona sicura di te. Anche a costo di cedere a un capriccio e fare acquisti prima ancora di ottenere un lavoro o investire in attrezzatura da training prima ancora di aver mai sollevato un peso. La ricerca suggerisce che l'outfit giusto può aiutarti a vederti sotto una luce migliore. Questo, secondo Kitley, può farti entrare nella mentalità giusta per avere successo.
2. Rischia.
Kitley ricorda: "Assumersi dei rischi aiuta a sviluppare la fiducia in sé". Quando esci dalla tua zona di comfort e capisci che si può fare e che è addirittura gratificante, acquisisci maggiore sicurezza nelle tue capacità, sicurezza che potrai applicare a qualsiasi altro aspetto della tua vita.
Un modo semplice per iniziare a correre dei piccoli rischi è iniziare una conversazione con uno sconosciuto. Sebbene la posta in gioco sia bassa (nel peggiore dei casi, ti guarderà in modo strano), dovrai comunque esporti un minimo, ma ricevendo, in cambio, la soddisfazione di aver stabilito una relazione. Kitley e Goodnight suggeriscono di fare complimenti semplici e sinceri alle persone che vedi tutti i giorni, in palestra, in ascensore. Goodnight consiglia: "Puoi approfittare anche di un semplice sorriso o di un incrocio di sguardi per fare un complimento".
3. Metti nero su bianco.
Mantieni alta l'autostima annotando esempi di sfide affrontate e vinte in passato, sportive e non. Kitley spiega: "È la prova che hai già affrontato situazioni difficili e rappresenta un'ottima base su cui lavorare". Tieni l'elenco bene in vista, magari sullo specchio del bagno o nell'angolo della cucina dove prepari il caffè. Puoi anche impostarlo come sfondo del tuo smartphone.
Annota anche le tue nuove conquiste. Ogni settimana, aggiungi una o due cose che ti sono riuscite davvero bene, soprattutto in momenti difficili, come portare a termine un progetto nella settimana delle finali o completare un allenamento HIIT dopo una notte in bianco. Secondo Kitley, una lista è un mezzo tangibile per monitorare i tuoi successi e avere prova dei progressi che stai facendo. Ti ricorderà che sei in grado di rialzarti e andare avanti anche dopo un fallimento.
"Avere davanti agli occhi un elenco di quanto sei in grado di fare ti dimostra che puoi contare su di te più di quanto tu creda", continua Kitley, "E diventa un ulteriore motivo di orgoglio che ti spinge a rischiare di più, uscire dalla tua zona di comfort e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi". E, naturalmente, a realizzarli uno dopo l'altro.
Testo: Marygrace Taylor
Illustrazioni: Davide Bonazzi
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