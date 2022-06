In che modo una routine di esercizi può ridurre la depressione e l'ansia

Il sollevamento pesi può favorire la salute della mente tanto quanto quella dei muscoli. Infatti, una meta-analisi pubblicata nel 2018 su Jama Psychiatry ha dimostrato che l'allenamento di forza è in grado di ridurre significativamente i sintomi della depressione negli adulti, indipendentemente dal numero di ripetizioni, serie o allenamenti fatti.

Un precedente studio pubblicato su Sports Medicine ha rilevano inoltre una riduzione anche nei livelli di ansia in seguito ad allenamenti di forza, sia nei soggetti sani che in quelli a cui era stata diagnosticata una malattia fisica o mentale.

Il sollevamento pesi non è stato studiato in modo così approfondito come il cardio o lo yoga, ma i meccanismi che determinano un miglioramento dell'umore possono essere simili. Infatti, uno studio clinico pubblicato sul Journal of Consulting and Clinical Psychology, che ha messo a confronto il sollevamento pesi e il running, ha dimostrato che entrambi sono in grado di ridurre i sintomi della depressione nelle donne che soffrono di questa patologia.

Prova diversi esercizi di sollevamento per trovare quello giusto per te. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare: