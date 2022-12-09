Il migliore abbigliamento da allenamento Nike per la palestra

I migliori capi di abbigliamento Nike per allenarsi in palestra, dalla testa ai piedi
Guida all'acquisto
Dalle maglie traspiranti agli strati base a compressione, l'abbigliamento per la palestra Nike offre comfort per ogni tipo di allenamento.
I capi per gli allenamenti in palestra possono farti sudare o mantenere la tua pelle fresca e asciutta. Il migliore abbigliamento per allenarsi in palestra offre materiali traspiranti, sufficiente circolazione dell'aria e cuciture che non causano distrazioni.
Questi capi di abbigliamento Nike da palestra sono pensati sia per il sollevamento pesi che per gli allenamenti cardio. Ecco i migliori capi Nike da uomo e donna per gli allenamenti.
I migliori capi di abbigliamento Nike per allenarsi in palestra
1. Canotte e maglie senza maniche Nike Dri-FIT
Queste canotte sono disponibili in vari modelli, da quelli con lunghezza ridotta ai modelli con spalline sottili e incrociate con taglio all'americana. Sono tutti realizzati con materiali Nike Dri-FIT che tengono lontano il sudore per mantenere la pelle fresca e asciutta durante gli allenamenti più intensi.
Diverse canotte sono realizzate in fibre di poliestere riciclato, in una percentuale compresa tra il 75% e il 100%, e in tessuti morbidissimi. Scegli una canotta con vestibilità slim e tessuto traforato per mantenere la pelle fresca oppure opta per un modello ampio in jersey di seta.
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2. T-shirt Nike Sportswear
La tua maglia da allenamento preferita può avere varie caratteristiche. Le maglie Nike Sportswear a manica corta vanno dai modelli a taglio corto a quelli oversize. Hanno design esclusivi e dinamici: alcune sfoggiano il classico Swoosh, altre mostrano grafiche di vari colori vivaci che si fanno notare.
Scegli le maglie Sportswear con tecnologia Dri-FIT per gli allenamenti con intensità più elevata, o un mix di materiali sostenibili al 100%, come il cotone biologico e il poliestere riciclato, per giornate di recupero più leggere.
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3. Maglie a manica lunga Nike Dri-FIT ADV
Vai oltre la tecnologia Dri-FIT standard con queste maglie Nike a manica lunga. Grazie alla tecnologia Nike Dri-FIT ADV, che combina tessuto traspirante e caratteristiche avanzate, ti offrono comfort e pelle asciutta.
Queste maglie a manica lunga dalla vestibilità slim non rinunciano a dettagli di design ricercati. Il mix di nylon, poliestere e spandex con cui sono realizzate contiene anche inserti in mesh traspirante su spalle, maniche e lati per aumentare la circolazione dell'aria e preservare la freschezza. In alternativa, indossa uno strato base contenitivo che funga da maglia per il recupero dopo un allenamento particolarmente estenuante.
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4. Shorts Nike Pro Dri-FIT
Gli shorts da ciclista a vita alta sono ideali per qualsiasi allenamento HIIT, grazie a una fascia in vita che non scivola e un interno gamba di 18 cm che impedisce al tessuto di arricciarsi durante squat e affondi. Il tessuto Dri-FIT in poliestere e spandex tiene lontano il sudore a prescindere dall'intensità dell'allenamento.
Questi shorts leggermente contenitivi sono utilizzabili anche come efficace strato base per gli allenamenti in palestra. Pensati per mantenere la pelle fresca e asciutta, presentano mesh all-over, compreso un tassello in mesh a doppio strato sulla parte anteriore, per la massima traspirabilità. Le cuciture piatte riducono al minino prurito e disagio.
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5. Leggings e tights Nike Pro Dri-FIT
Leggings e tights sono capi indispensabili per la palestra. La linea Nike Pro Dri-FIT presenta un tessuto traspirante, contenitivo e molto elasticizzato che segue i tuoi movimenti durante lo stretching, gli affondi e gli scatti di velocità. Il mesh sui polpacci mantiene la freschezza durante gli allenamenti ad alta intensità. Scegli i modelli con lunghezza a 7/8 e bordi elasticizzati per lasciar respirare le caviglie e sfoggiare le tue scarpe da palestra preferite.
Oppure, indossa tights a 3/4 Nike Pro sotto qualsiasi paio di shorts per maggiore supporto contenitivo e calore durante allenamenti all'aperto al freddo. Il mix di poliestere e spandex allontana comunque il sudore, mentre l'aggiunta di mesh sul tassello aumenta la traspirabilità.
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6. Bra a sostegno elevato Nike Alpha
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7. Calze da training ammortizzate Nike Everyday Plus
Ideate per il training, le calze Nike Everyday Plus dispongono di ammortizzazione aggiuntiva sotto il tallone e l'avampiede per maggiore comfort a ogni sollevamento o push-pull. Inoltre, una fascia sull'arco plantare fornisce supporto sotto il piede. Il materiale Dri-FIT (cotone, poliestere e spandex) mantiene i piedi asciutti e previene l'accumulo di umidità nelle scarpe. Scegli tra calze di media lunghezza, alla caviglia o fantasmini.
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Scarpe da training Nike Metcon
Grazie al piatto suola interno e al tallone ampio e piatto che aumentano la stabilità, questa scarpa da training è ideale per allenamenti come il sollevamento pesi. Gli intagli sulla suola favoriscono la flessione naturale dell'avampiede, mentre la tomaia è realizzata con strati di mesh che lasciano circolare l'aria quando i piedi si riscaldano.
I lacci rimangono al loro posto con chiusure a strappo, mentre la schiuma Nike React sottostante aumenta l'ammortizzazione. La gomma avvolge l'arco plantare, aumentando il battistrada e l'aderenza per le arrampicate sulla corda.
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9. Nike Air Zoom Pegasus
Anche se non vorresti indossarle per fare sollevamento pesi, le scarpe da running sono sicuramente utilizzabili in palestra. Opta per il modello Nike Air Zoom Pegasus per gli allenamenti cardio sul tapis roulant. Grazie al mesh tecnico, più forte e più flessibile del mesh normale, le iconiche Nike Air Zoom Pegasus sono leggere e più traspiranti.
Le doppie unità Air Zoom sull'avampiede e sul tallone offrono ammortizzazione a ogni passo. La linguetta è separata dalla tomaia per adattarsi meglio a diverse forme di piede. La suola presenta intagli sulla gomma per la giusta dose di aderenza.
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Testo di Emily Shiffer