Il migliore abbigliamento da allenamento Nike per la palestra

Queste canotte sono disponibili in vari modelli, da quelli con lunghezza ridotta ai modelli con spalline sottili e incrociate con taglio all'americana. Sono tutti realizzati con materiali Nike Dri-FIT che tengono lontano il sudore per mantenere la pelle fresca e asciutta durante gli allenamenti più intensi.

Diverse canotte sono realizzate in fibre di poliestere riciclato, in una percentuale compresa tra il 75% e il 100%, e in tessuti morbidissimi. Scegli una canotta con vestibilità slim e tessuto traforato per mantenere la pelle fresca oppure opta per un modello ampio in jersey di seta.

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