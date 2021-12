Quali sono gli effetti del running sul corpo?

Per offrirti una panoramica obiettiva, è corretto menzionare alcuni effetti collaterali della corsa. Secondo Yale Medicine, circa il 65% dei runner regolari subisce infortuni ogni anno in seguito a sindrome da stress tibiale, dolori articolari o fratture da stress.

La corsa è un'attività ad alto impatto, che può infiammare le articolazioni a causa delle ripetute sollecitazioni. E questo vale particolarmente per le persone con condizioni infiammatorie articolari come l'artrite, come sostiene uno studio pubblicato nell'ottobre 2018 su PLoS One.

Inoltre, uno studio pubblicato a giugno 2020 sul Journal of the International Society of Sports Nutrition ha associato corsa a lunga distanza e problemi gastrointestinali (GI). Il flusso sanguigno viene reindirizzato dal sistema digestivo al sistema cardiovascolare, e questo può causare feci molli o diarrea.

Ma non lasciare che questi potenziali effetti collaterali ti scoraggino. Se sei in buona salute, non hai subito infortuni e mantieni l'equilibrio tra allenamento e recupero, i benefici superano di gran lunga gli effetti collaterali.