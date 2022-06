Devi allenarti se hai dei dolori?

Uno dei tipi più comuni di dolore, che sia i neofiti che i veterani sperimentano quando si allenano, è noto come dolore muscolare a insorgenza ritardata (DOMS) e può comparire alcuni giorni dopo un workout. È diverso da quel dolore acuto che puoi avvertire durante un allenamento a causa dell'affaticamento muscolare, e che scompare nel giro di un'ora o non appena interrompi l'esercizio.

Nick DiSarro, fisioterapista, dottore in fisioterapia, specialista clinico ortopedico, specialista certificato di valutazione ergonomica, specialista clinico certificato in fisioterapia ortopedica e direttore delle operazioni presso ResilientRX, con sede ad Austin, ammette che la ricerca attuale non spiega fino in fondo perché si verifica il DOMS. DiSarro spiega che probabilmente è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui infiammazione e microscopiche lacerazioni dei muscoli. I giorni in cui si pensava che il DOMS si verificasse a causa dell'accumulo di acido lattico sono ormai lontani, stando a quanto suggerisce la ricerca attuale.

Una verità importante, tuttavia, è che il dolore non deve essere considerato un indicatore del successo del tuo allenamento. "Il dolore non indica automaticamente che un allenamento è stato efficace, né significa che hai esagerato o hai fatto qualcosa di sbagliato", afferma DiSarro. "Tutto dipende da come ti senti e dalla tua soglia di tolleranza".

Megan Steele, fisioterapista, dottoressa in fisioterapia, fisiologa dell'esercizio fisico a Los Angeles e docente presso la Mount Saint Mary's University, aggiunge che le lesioni muscolari causate dall'esercizio fisico si verificano più comunemente quando allunghi i muscoli dopo un workout. Ad esempio, si tratta della sensazione di tensione ai polpacci quando sali e scendi le scale dopo una lunga corsa o dell'indolenzimento ai quadricipiti ogni volta che ti siedi nei giorni successivi a una sessione di squat.

"Il dolore si verifica in concomitanza con l'esercizio fisico a causa di lesioni muscolari di piccola entità, anche note come danno muscolare causato dall'allenamento, e per il processo infiammatorio associato, dovuto al sovraccarico meccanico dei muscoli. Di solito è un dolore di natura più lieve e diffuso; spesso interessa l'intero muscolo", dice Steele. "Si tratta di un fenomeno che rientra nella norma".