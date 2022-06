Quali scarpe sono ideali per camminare?

Non esiste un paio di scarpe da camminata adatto a tutti i tipi di escursione. Per te la cosa più importante è il comfort o avere una scarpa che ti garantisca buone prestazioni sulle lunghe distanze? Su che tipo di terreno camminerai? Infine, quanto sono importanti il design e il colore della scarpa quando decidi di aggiungerne un nuovo paio al tuo guardaroba?



Che tu dia la priorità al comfort, alle distanze, allo stile o allo sterrato, troverai sempre un paio di scarpe Nike da camminata che soddisfano le tue esigenze.



COMFORT



Forse cammini per qualche chilometro ogni mattina prima di andare al lavoro o ti piace passeggiare a lungo con un amico a quattro zampe o con il partner. Ti servono ammortizzazione e comfort, fin dal primo passo.



Scegli le scarpe con ammortizzazione Nike React, al tempo stesso morbida e reattiva. E accertati che abbiano anche una tomaia comoda. La tomaia Nike Flyknit ti garantisce il massimo supporto nelle zone in cui ne hai più bisogno, offrendoti flessibilità e traspirabilità: ti sembrerà di indossare una calza.



CHILOMETRI



Se percorri tanti chilometri (e magari anche a un'andatura sostenuta), vorrai certamente delle scarpe ad alte prestazioni. Scegline un paio che sia resistente, stabile e con un'ammortizzazione in schiuma leggera per assorbire gli urti. La schiuma Nike ZoomX ti darà il massimo ritorno di energia possibile, così potrai andare sempre più lontano.



STILE



Ti piace attirare l'attenzione in città? O in pista... o anche al negozio di alimentari. Ma non vuoi rinunciare al comfort. Per fortuna, alcune delle scarpe Nike più iconiche offrono ammortizzazione e sostegno, ma con stile a ogni passo. Ad esempio, le sneaker Nike Huarache sono un accessorio intramontabile, ma d'impatto, perfetto per qualsiasi guardaroba ispirato agli anni '90.



STERRATO



Non hai paura di sporcarti e hai bisogno di una buona trazione per affrontare i sentieri. Scegli sempre di stare all'aria aperta e ti piace vedere il fango sulle suole delle tue scarpe. Se ti ritrovi in questa descrizione, prendi un paio di scarpe da trail running con una tomaia che protegga i piedi da rocce e detriti, un'intersuola che ammortizzi e stabilizzi e una suola con una trazione sufficiente per affrontare terreni accidentati. Le scarpe da trail running Nike offrono protezione e traspirabilità durevoli, così i tuoi piedi possono respirare mentre tu esplori il paesaggio.



DESIGN E MATERIALI



Mentre cerchi le scarpe da camminata Nike, fai attenzione a queste parole chiave che ti aiuteranno a scegliere il paio ideale per te.

Zoom: reattività e leggerezza per l'allenamento e il giorno della gara

React: morbidezza ed elasticità, leggerezza e resistenza, per un comfort che dura tutto il giorno

Air: massima ammortizzazione e reattività ideale per una camminata piacevole

Free: stile minimalista e flessibilità per una sensazione naturale e la massima libertà del piede

Shield: scarpe idrorepellenti, progettate per non farti fermare dalla pioggia

Flyknit: una tomaia aderente, simile a una calza, come un abbraccio per i tuoi piedi

ACG: All Conditions Gear, per goderti l'aria aperta in qualsiasi condizione