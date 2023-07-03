Hayley Raso – Storie di calcio – Nike

Hayley Raso è cresciuta sulla Gold Coast australiana. Quando nuotava nell'oceano si sentiva sicura, ma a scuola era timida. Un giorno, la squadra di calcio locale organizzò delle selezioni. Mentre Hayley imparava a effettuare passaggi e dribbling, dentro di lei scattò qualcosa. Avvertiva le stesse sensazioni che provava in spiaggia. Le preoccupazioni erano sparite, così come la sua timidezza.



Hayley entrò in squadra, e sua nonna le regalò un bel nastro per festeggiare. "Con questo ti sentirai più forte", le disse legandoglielo intorno alla coda di cavallo. Da quel giorno, Hayley non ha mai giocato senza indossarlo. Il nastro l'ha accompagnata per tutto il percorso dalla squadra di calcio locale alle Olimpiadi di Tokyo. L'ha aiutata ad affrontare i momenti positivi e negativi con forza, come quando si è rotta la schiena in un incidente in campo. Hayley non sapeva se avrebbe più potuto camminare e, men che meno, giocare a calcio.



Ma dopo sei mesi di intensa riabilitazione, ha indossato di nuovo le sue scarpe da calcio e ha segnato un gol nella sua prima partita dopo l'infortunio! Quest'anno non vede l'ora di rappresentare il suo Paese nel più grande torneo di calcio che si svolgerà sul suo terreno di casa. La nonna e tutta la sua famiglia faranno il tifo da bordocampo. Da ovunque guarderai la partita, sarà facile riconoscerla: basterà cercare il nastro scintillante.



"Non guardarti indietro, concentrati per dare il massimo in campo."



— Hayley Raso