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In collaborazione con Rebel Girls

Alex Morgan

Dalla ricerca del suo sport preferito fino a diventare un'eroina nazionale: scopri come Alex Morgan è diventata un'icona ben oltre il mondo del calcio.

Alex Morgan – Storie di calcio – Nike

Alex Morgan. Attaccante, americana. Data di nascita: 2 luglio 1989.

All'età di otto anni, Alex Morgan dichiarò di voler andare alle Olimpiadi, anche se non sapeva in quale sport avrebbe gareggiato. Alex ha provato di tutto. Ci sono stati giorni in cui i suoi genitori la accompagnavano dagli allenamenti di softball, a quelli di calcio, e poi a una partita di basket! Alle scuole superiori, però, il calcio è diventato il suo sport preferito.

Alex ha affrontato infortuni e battute d'arresto per arrivare al vertice, ma è diventata una calciatrice professionista e, alla fine, è entrata a far parte della nazionale femminile statunitense. E a 23 anni si è ritrovata nella vivace città di Londra, ai suoi primissimi Giochi Olimpici.

Gli Stati Uniti erano in semifinale contro il Canada. Il punteggio era di 3-3 e si stavano svolgendo i tempi supplementari: mancava poco al fischio finale. Nell'ultimo minuto di gioco, la palla è schizzata verso Alex, in prossimità della porta. Le difensore avversarie erano ovunque. Alex ha fatto un volo per colpire la palla di testa, spedendola dritta in rete. Il pubblico è esploso in un boato! Gli Stati Uniti hanno vinto 4-3, e tre giorni dopo, Alex ha portato a casa la sua medaglia d'oro olimpica.

"Impegnati sempre al massimo, non mollare mai e combatti fino all'ultimo, perché non è mai finita finché non arrivano i tre fischi."

– Alex Morgan

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Alex Morgan – Storie di calcio – Nike

Illustrazioni di K. Wroten.

Data di pubblicazione originale: 3 luglio 2023