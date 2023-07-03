Grace Geyoro – Storie di calcio – Nike

In collaborazione con Rebel Girls
Grace Geyoro
Fin dalla sua prima volta in campo, Grace non ha mai smesso di stupire gli scettici. Scopri la sua storia e come è diventata una star per la sua squadra e il suo Paese.
Grace Geyoro. Centrocampista, francese. Data di nascita: 2 luglio 1997.
All'età di otto anni, Grace Geyoro esordì su un campo da calcio nella sua città natale di Orleáns, in Francia. Intorno a lei, solo ragazzi: Grace è stata la prima e unica ragazza della squadra.
Molte persone trovavano strano che Grace giocasse a calcio. Persino sua madre, Angelique, sosteneva che non fosse uno sport adatto alle ragazze. Suo fratello, però, convinse la madre che Grace non era solo brava: era eccellente. E il suo talento era tale che a 15 anni Grace iniziò ad allenarsi nel Paris Saint-Germain (PSG), una squadra di calcio professionista. Nel 2017, a 19 anni, Grace divenne poi calciatrice professionista proprio nel PSG.
Nel 2022 Grace era una delle punte di diamante della nazionale francese e, nell'incontro di Euro 2022 contro l'Italia, riuscì a sorprendere il pubblico diventando la prima giocatrice a segnare una tripletta nella prima metà di una partita femminile dei campionati europei! Dopo il terzo goal, Grace formò un cuore con le mani e lo rivolse verso i posti in cui sedeva la sua famiglia. Angelique, la più grande fan di Grace, con il suo tifo si fece sentire più di tutti.
"Non mollare. Mai."
— Grace Geyoro