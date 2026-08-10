Kadeisha Buchanan – Storie di calcio – Nike

Kadeisha in campo è un'abile difensora, in grado di marcare alcune delle migliori attaccanti mai viste a livello internazionale. Giocando in posizione arretrata e centrale, Kadeisha è come un'ombra che anticipa ogni mossa e prevede i movimenti delle sue avversarie, per poi passare al contrattacco rubando loro la palla o bloccando le azioni.

Da piccola, Kadeisha aveva ben poche speranze di diventare una professionista. Era nata in una famiglia numerosa, con sua madre obbligata a fare più lavori per riuscire a coprire i costi di vitto e alloggio. Le spese per il calcio non erano certo una priorità.

Con l'aiuto di amici e familiari, però, Kadeisha e la sua famiglia sono riuscite a cavarsela. Nonostante il molto da fare, sua mamma era pronta a farle da portiera mentre Kadeisha cercava di allenarsi dopo la scuola. L'amore di Kadeisha per questo sport l'ha aiutata a superare i momenti più difficili.

Quando era ormai adolescente, Kadeisha ha attirato l'attenzione dei migliori allenatori del mondo. All'età di 17 anni ha debuttato nel Canada e pochi anni più tardi è diventata una professionista. Oggi, è considerata una delle migliori difensore che il mondo abbia mai visto, una figura incrollabile in campo.

"Il calcio è la mia vita. Penso che abbia cambiato in meglio la mia esistenza."