Kerolin Nicoli – Storie di calcio – Nike

Kerolin ha sempre amato il calcio, ma c'è stato un periodo in cui pensava che non avrebbe mai più giocato. Quando aveva 11 anni, avvertì un dolore alla gamba destra. In seguito scoprì di avere una malattia rara che causava un'infezione alle ossa. Anche dopo un intervento chirurgico, i medici erano scettici sul fatto che avrebbe potuto praticare uno sport di contatto come il calcio.



Ma Kerolin non si è mai arresa. Ha iniziato a giocare a pallone con gli amici per recuperare forza e abilità. Col tempo, la gamba è guarita, così ha potuto riprendere a giocare. Kerolin ha scalato le vette tra le squadre del Brasile e alla fine il suo sogno si è avverato: è diventata una professionista. Nel 2022, è entrata a far parte del North Carolina Courage.



Nella sua prima partita contro il NJ/NY Gotham FC, ha sfruttato ogni minuto per mostrare la sua forza in campo. Quando Kerolin ha ricevuto la palla dalle compagne di squadra verso la fine dell'incontro, sapeva che doveva cogliere l'occasione. Con uno scatto ha superato tre difensore, e poi BAM: ha calciato la palla con il destro, spedendola dritta in rete.



"Nella mia carriera, mi sono sempre impegnata per raggiungere i massimi risultati."



— Kerolin Nicoli