Kobe 3 Protro: zo heeft Nike een icoon vernieuwd met moderne technologie

Kobe 3 Protro: hoe Nike een icoon opnieuw ontwierp met moderne technologie
Productnieuws
De Kobe 3 Protro is opnieuw ontworpen voor het spel van vandaag en biedt responsiviteit, tractie en comfort op een hoger niveau in een strak, no-nonsense pakket dat is gemaakt voor serieuze hoopers.
De release van de Kobe 3 Protro is niet alleen een knipoog naar Kobe's legendarische geschiedenis, het is de herintroductie van een prestatiebasketbalschoen die is gemaakt voor het spel van vandaag. De Kobe 3 Protro is ontworpen met moderne atleten in gedachten en biedt het totale pakket: comfort, tractie, ademend vermogen en veerkracht in een strakke en schone volledig witte kleurstelling met een diamanttractiepatroon dat de middelste naam van Kobe's oudste dochter, Diamanté, eert.
Of je nu aan het trainen bent in de sportschool, weekendtoernooien speelt of gewoon op zoek bent naar een elitegevoel op het veld, de Kobe 3 Protro levert. Deze vernieuwde editie van de schoen die Kobe droeg tijdens zijn MVP-seizoen 2007-08 draait helemaal om functie-eerst innovatie die geen concessies doet aan het ontwerp.
Gemaakt voor jouw spel
Dit is niet zomaar een schoen om naar te kijken en te bewonderen. Het is er een die je hard draagt. De Kobe 3 Protro is voorzien van verbeterde technologie om atleten te ondersteunen die zich met snelheid, precisie en controle bewegen. Als je snel speelt en responsiviteit eist, dan zit je met dit model goed met volledige Zoom strobel-demping en een opnieuw ontworpen tussenzool. De volledige demping is een upgrade van twee kleinere Zoom airbags naar volledige Zoom.
"Je voelt de veerkracht meteen", zegt Hailey Dunham, Basketball Footwear Product Testing Analyst bij Nike. "Atleten vertelden ons dat ze meer comfort onder de voet wilden, dus hebben we het zachter en responsiever gemaakt dan de originele Kobe 3. Die combinatie is echt een hit."
Het bovenwerk — visueel geïnspireerd door een basketbalnet — is niet alleen voor de look. Het is ondersteund met mesh, biedt insluiting en luchtstroom, houdt je voet op zijn plaats terwijl je voet kan ademen. Het verbeterde profiel helpt spelers om richting te veranderen, hard te stoppen en explosief op te stijgen met het soort vertrouwen waar de Black Mamba bekend om stond.
"Het is de eerste keer dat we de buitenzool, middenzool en bovenkant samen hebben gereviseerd in een Protro", voegde Jeni Takekawa McDonald, Kobe Footwear Product Director bij Nike, eraan toe. "We hebben geluisterd naar feedback van slijttests en echte updates gemaakt."
"Dit is een slimmere, scherpere, betere versie van een al sterke performer."
Jeni Takekawa McDonald
Kobe Footwear Product Director
Echte feedbacktests, echte resultaten
Nike-ontwerpers hebben vijf testrondes uitgevoerd op de Kobe 3 Protro, een rigoureus proces dat de meedogenloze principes van Kobe's Mamba Mentality weerspiegelt. Zowel mannelijke als vrouwelijke atleten waren betrokken om een evenwichtige input te geven over een breed scala aan speelstijlen. De resultaten waren onthullend.
"We hebben de OG getest tegen onze Protro sample en 12 van de 15 testers gaven de voorkeur aan de Protro", zegt Dunham. "Toen wisten we dat we iets speciaals hadden."
Voor hoopers die gewend zijn aan low-tops, is de middelhoge snit van de Protro 3 een verschuiving, maar het is het proberen waard. "Je zou verbaasd zijn hoeveel spelers zeiden dat ze zich veiliger en nog steeds mobiel voelden", zegt Dunham. "Zelfs atleten die gewend waren aan lage schoenen, pasten zich snel aan en waardeerden de ondersteuning."
Technische kenmerken die je leuk zult vinden
- Zoom Strobel over de volledige lengte: maximaal energierendement en baangevoel
- Cushlon 3.0 middenzool: lichte ondersteuning die de veerkracht niet aantast
- TPU-bovenwerk met mesh-onderlaag: Veilige vergrendeling en verbeterd ademend vermogen
- Diamandprofiel: verbeterde grip en multidirectionele controle
- Mid-Cut-profiel: uitgebalanceerde enkelondersteuning zonder in te leveren op mobiliteit
Voor wie is het gemaakt
Deze schoen is voor serieuze hoopers die betrouwbare uitrusting nodig hebben. De echte onderscheidende factor van de Kobe 3 Protro zijn de prestaties onder druk. Of je nu in het achterveld bent om snelle wendingen te maken of een aanvaller bent die ondersteuning nodig heeft bij landingen en draaibewegingen, de Kobe 3 Protro is een match voor ballers die grote minuten loggen.
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Veelgestelde vragen: Kobe 3 Protro
Wanneer komt de Kobe 3 Protro uit?
De Nike Kobe 3 Protro wordt uitgebracht op 23 augustus 2025, een datum ter herdenking van de verjaardag van Kobe Bryant. Dit wordt een beperkte oplage zonder geplande herbevoorrading.
Wat kost de Kobe 3 Protro?
De Kobe 3 Protro is verkrijgbaar in volwassen maten voor $ 200. Deze prijs kan nog veranderen als er nieuwe kleurencombinaties en uitvoeringen worden uitgebracht, dus houd de SNKRS-app in de gaten voor updates.
Wat maakt de Kobe 3 Protro anders dan de originele Kobe 3?
De Kobe 3 Protro maakt gebruik van moderne prestatietechnologie met behoud van de integriteit van het originele ontwerp. Het biedt verbeterde tractie, met volledige Zoom strobel-demping - een cruciale upgrade van de originele Kobe 3 - en verbeterd ademend vermogen.
Hoe is de schoen getest?
Het project omvatte vijf testrondes, wat de toewijding aan het perfectioneren van de schoen benadrukt.
Wat is de betekenis van de designelementen?
Het op een basketbalnet geïnspireerde bovenwerk weerspiegelt de beweging van een net wanneer een schot wordt gemaakt en legt de vloeiende bewegingen van Kobe op het veld vast. Het diamantprofiel eert de middelste naam van zijn oudste dochter, Diamanté, en combineert twee gebieden die van cruciaal belang zijn voor Kobe: basketbal en familie.