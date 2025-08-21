Kobe 3 Protro: zo heeft Nike een icoon vernieuwd met moderne technologie

Deze schoen is voor serieuze hoopers die betrouwbare uitrusting nodig hebben. De echte onderscheidende factor van de Kobe 3 Protro zijn de prestaties onder druk. Of je nu in het achterveld bent om snelle wendingen te maken of een aanvaller bent die ondersteuning nodig heeft bij landingen en draaibewegingen, de Kobe 3 Protro is een match voor ballers die grote minuten loggen.

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