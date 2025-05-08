Bevrijd je innerlijke KD met de Nike KD18

Deze eigen schoen van Kevin Durant heeft een nieuwe constructie die de voet op zijn plek houdt voor ongekende controle en comfort. Hij is ontworpen om spelers op elk niveau te helpen hun innerlijke KD in zichzelf naar boven te halen en hun spel naar een hoger niveau te tillen.

De grote onderscheidende factor van de KD18 is de stabiliteit van de middenvoet. Het is een sneaker die je voeten stevig omsluit tijdens explosieve bewegingen zonder in te leveren op flexibiliteit. Of je nu naar de basket rent of stopt voor een sprong, de nauwsluitende pasvorm geeft je het vertrouwen om op hoge snelheid te spelen.

Een versterkte basis met de nieuwste Nike dempingstechnologie zorgt voor balans en stabiliteit om de snelle afzet en soepele landingen te ondersteunen die spelers nodig hebben. In combinatie met Air Zoom units in de neus en hak zorgt de constructie onder de voet voor een vertrouwde pasvorm voor fans van eerdere edities in de collectie van Durant.