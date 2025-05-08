Bevrijd je innerlijke KD met de Nike KD18
Productnieuws
De Nike KD18 verwijst naar de unieke prestaties en stijl van Kevin Durant. De schoen biedt maximaal comfort en controle, wat te danken is aan een fusie van basketbalgeschiedenis en innovatie op schoenengebied.
Kevin Durant is een meester in zijn vak. KD beschikt over een van de meest unieke en spectaculaire allround vaardigheden die ooit op het veld zijn gezien. Met een moeiteloze efficiëntie ontwikkelt hij zijn spel voortdurend om voorbereid te zijn op alles wat het moderne basketbal met zich meebrengt.
Een speler van dit niveau heeft schoenen nodig die op hoog niveau kunnen presteren. De Nike KD18 is een eerbetoon aan zijn naamgever. Dit is niet zomaar een basketbalschoen: het is een performancetool die de stijl van Durant typeert. Het design combineert de nieuwste Nike innovaties met een moderne look voor een krachtige link met de basketbalcultuur.
Comfort en controle van sprongbal tot buzzer
Deze eigen schoen van Kevin Durant heeft een nieuwe constructie die de voet op zijn plek houdt voor ongekende controle en comfort. Hij is ontworpen om spelers op elk niveau te helpen hun innerlijke KD in zichzelf naar boven te halen en hun spel naar een hoger niveau te tillen.
De grote onderscheidende factor van de KD18 is de stabiliteit van de middenvoet. Het is een sneaker die je voeten stevig omsluit tijdens explosieve bewegingen zonder in te leveren op flexibiliteit. Of je nu naar de basket rent of stopt voor een sprong, de nauwsluitende pasvorm geeft je het vertrouwen om op hoge snelheid te spelen.
Een versterkte basis met de nieuwste Nike dempingstechnologie zorgt voor balans en stabiliteit om de snelle afzet en soepele landingen te ondersteunen die spelers nodig hebben. In combinatie met Air Zoom units in de neus en hak zorgt de constructie onder de voet voor een vertrouwde pasvorm voor fans van eerdere edities in de collectie van Durant.
"We verwachten ultieme performance en comfort van elke schoen in KD's eigen lijn", aldus Ross Klein, Senior Director, Nike Men's Basketball Footwear Product Design. "Dit design is bedoeld om KD te ondersteunen bij elke stap, en de omsluiting van de middenvoet en de geweldige grip onder de voet geven hem en de basketballers die zijn schoen dragen het vertrouwen dat ze nodig hebben om altijd te zijn waar ze moeten zijn."
Stevig vast. Klaar om te gaan.
De KD18 zorgt ervoor dat basketballers die willen spelen zoals Durant zich één voelen met hun schoenen — voor baanbrekende bewegingen en baanbrekende performance.
Het spel van Durant wordt gekenmerkt door zijn vermogen om de wedstrijd te domineren vanuit elke positie, overal op het veld en op elk moment. Deze schoen is gemaakt voor dat soort veelzijdigheid. Het beste dempingssysteem in zijn klasse absorbeert schokken en zorgt voor een snelle afzet, waardoor een snelle sprong of drive naar de basket mogelijk wordt.
Het profiel van de schoen past bij het gevoel van moeiteloosheid dat centraal staat in het spel van KD en zorgt voor soepele wendingen en drives voor spelers die graag dunks maken. Lichte materialen zorgen ervoor dat er meer energie wordt bespaard tijdens de wedstrijd, waardoor je benen krachtig blijven voor de momenten waarop je moet knallen.
Performance en swagger
Hoewel de KD18 is gemaakt om de performance en speelstijl van Durant kracht bij te zetten, levert de schoen niets in op stijl. Het design brengt een eerbetoon aan de geschiedenis van basketbalsneakers met een moderne look die is geïnspireerd op een onverwachte bron. De KD18 is geïnspireerd op de Nike Terra Humara trailrunner uit de late jaren 90 en combineert Nike nostalgie met Durants moderne smaak, wat leidt tot een canvas met opvallende kleuren en materialen.
Het is een sneaker die zowel op als buiten het veld de aandacht trekt en waarmee je een statement maakt, of je nu in de wedstrijd zit of gewoon de mindset van een speler op straat vertegenwoordigt.
De KD18 maakte zijn debuut in de aanloop naar het NBA All-Star Weekend als onderdeel van de Nike Black Label collectie, met een eerste release van slechts 1988 paar in de winkels — een eerbetoon aan Durants geboortejaar. Wil je net zo stijlvol op het veld staan als KD, dan zijn er tussen april en mei 2025 wereldwijd extra uitvoeringen en kleurencombinaties beschikbaar.
Stap in de Nike KD18 en vang een glimp op van de grootsheid van Kevin Durant.
Veelgestelde vragen
Wat kost de KD18?
De KD18 is verkrijgbaar in volwassen maten voor $ 160. Deze prijs kan nog veranderen als er nieuwe kleurencombinaties en uitvoeringen worden uitgebracht. Shop nieuwe items in de Nike Kevin Durant productlijn.
Wanneer werd de Nike KD18 uitgebracht?
De KD18 werd uitgebracht in de aanloop naar het 2025 NBA All-Star Weekend in San Francisco als onderdeel van de Nike Black Label basketbalschoenencollectie. Er werden slechts 1988 paar bij retailers verkrijgbaar, een getal dat overeenkomt met het geboortejaar van Durant. Vanaf april/mei 2025 werd het design wereldwijd verkrijgbaar in extra kleurencombinaties.
Waar kan ik de Nike KD18 Black Label editie kopen?
Als onderdeel van de Black Label schoenencollectie heeft Nike exclusieve schoenen uitgebracht voor basketbalsterren Kevin Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker, Victor Wembanyama, Sabrina Ionescu en Giannis Antetokounmpo. De KD18 'Black Label' is verkrijgbaar bij geselecteerde Nike basketbalretailers, in de store, online en op Nike.com.