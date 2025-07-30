De JA 3 is Morants meest gepersonaliseerde schoen tot nu toe

Op het veld is Ja Morant onbevreesd en vermaakt hij ons met verbluffende dribbels en spectaculaire acties bij de basket. Nr. 12 is must-see tv. Diezelfde krachtige energie vormt de inspiratie voor zijn nieuwste signature schoen: de Ja 3. Naast topprestaties vertelt dit model het verhaal van een jongen die opklom van trainingen in de achtertuin met zijn vader tot NBA Rookie of the Year en All-NBA-speler.

Ja heeft altijd grenzen verlegd en zijn eigen pad gevolgd. Het is dan ook geen verrassing dat hij het verhaal achter zijn nieuwe schoen heeft helpen vormgeven. Als je de Ja 3 aantrekt, weet dan dat je iets draagt dat écht Ja is.