De JA 3 is Morants meest gepersonaliseerde schoen tot nu toe

De Ja 3: Innovatief design voor echte blikvangers
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Ja Morant en Nike hebben een schoen gemaakt die op en top Ja is.
Op het veld is Ja Morant onbevreesd en vermaakt hij ons met verbluffende dribbels en spectaculaire acties bij de basket. Nr. 12 is must-see tv. Diezelfde krachtige energie vormt de inspiratie voor zijn nieuwste signature schoen: de Ja 3. Naast topprestaties vertelt dit model het verhaal van een jongen die opklom van trainingen in de achtertuin met zijn vader tot NBA Rookie of the Year en All-NBA-speler.
Ja heeft altijd grenzen verlegd en zijn eigen pad gevolgd. Het is dan ook geen verrassing dat hij het verhaal achter zijn nieuwe schoen heeft helpen vormgeven. Als je de Ja 3 aantrekt, weet dan dat je iets draagt dat écht Ja is.
Een baanbrekend designproces
Voor de creatie van zijn derde signature schoen begon Ja ideeën uit te wisselen met het ontwerpteam van Nike via e-mail. Samenwerken op afstand is heel normaal, maar het team zag een kans om het nog een stap verder te brengen. Dus spraken ze af met Ja in San Francisco om samen meer ideeën uit te werken.
“We wilden dat hij zich voelde als een kunstenaar, niet alleen als een sporter,” zegt Ben Nethongkome, de hoofddesigner tijdens die allereerste bijeenkomst.
Later zou Ja met zijn familie naar het Nike-hoofdkantoor in Beaverton, Oregon komen voor een uitgebreider gesprek. Tijdens de sessies gaf Ja niet alleen feedback. Hij was echt betrokken. Hij stak gelijk de handen uit de mouwen, zette ideeën op het whiteboard samen met het designteam en schilderde met spuitverf. Die verandering bracht iets nieuws teweeg. En dat leidde tot de meest persoonlijke Ja-schoen tot nu toe.
Toen Ja een Swoosh schilderde, deed hij dat niet op de gebruikelijke manier. Hij plaatste hem schuin, diagonaal, krachtig en bewust. Nethongkome merkte dit meteen op. Die hoek? Het weerspiegelde de schuine stand van de letter “J.” De toevoeging van de letter A, precies ernaast geplaatst, werd de bepalende designkeuze om het Nike-logo en Ja’s persoonlijke signatuur samen te brengen. Het opvallende detail van de Ja 3 is iets dat Ja zelf als eerste heeft bedacht.
Als de eerste Gen Z-sporter met een signature schoen bij Nike Basketball herschrijft Ja niet alleen de regels van het spel, maar ook die van het creatieve proces. Zo ontwikkelt hij een schoen waarmee iedere speler vol vertrouwen het veld op kan stappen.
Make Them Watch: Het nieuwe tijdperk van Ja
Evolutie vraagt om innovatie, maar het was belangrijk om trouw te blijven aan het DNA dat Ja als sporter kenmerkt. “Ik ben wie ik ben. Ik ga nooit veranderen,” zei hij tegen het designteam. Dat betekende dat het kraspatroon van de Ja 1 en Ja 2 weer terug moest komen. Dit keer staan gelaagde texturen en een gerichte flow symbool voor beweging en verzet – kernwaarden van Ja’s speelstijl.
Fris voor de wedstrijd
Een grote uitdaging voor het designteam was innovatie brengen zonder de betaalbare prijs uit het oog te verliezen. De beste manier om de volgende generatie schoenen vorm te geven, was door creatief en vernieuwend te denken. Voor het eerst heeft een Nike-basketbalschoen een gelaagde, hybride ZoomX-foam over de hele lengte, die zorgt voor extra energieteruggave en comfort.
Vanuit technisch oogpunt is elke keuze nauwkeurig afgestemd om Ja’s unieke speelstijl te ondersteunen en spelers gefocust te houden tijdens dribbels en sprongen richting de basket. De zool is voorzien van een terugkerend Ja-logo patroon, waarmee hij moeiteloos zijn snelle draaiingen kan maken. “Ons doel was hem meer hangtime te bieden en tegelijk grip te houden bij zijn scherpe, downhill drives,” aldus Monique Currie, senior product line manager en ex-WNBA-speelster. “Wanneer Ja met zijn bulldog crossover langs verdedigers stormt, geven zijn schoenen een explosief gevoel dat is ontworpen voor zijn hyperatletische speelstijl.”
Het elixer
Ja noemt 2025 het jaar van zijn echte doorbraak, en zijn betrokkenheid bij elk detail van het nieuwste schoenontwerp laat zien hoe gedreven hij is, zowel op als buiten het veld. Bij de eerste release van de Ja 3 richtten Ja en het team zich op een paar opvallende kleurencombinaties die precies die flitsende, onweerstaanbare energie van zijn spel op het veld vangen. Met namen als Light Show en Price of Admission is duidelijk dat de schoenen een verhaal vertellen, net zoals Ja dat doet elke keer dat hij het veld op loopt. Knipper één keer met je ogen en je mist het.
De Ja 3 brengt een stijl die resoneert met atleten en iedereen die wil schitteren, dankzij de zorgvuldige aandacht voor zelfs de kleinste details, zoals de subtiele krastexturen. De Ja 3 verschijnt in augustus 2025. De nieuwe sneaker is verkrijgbaar bij geselecteerde retailers en op Nike.com.
Veelgestelde vragen
Wat maakt de Ja 3 anders?
Het is de eerste Ja-schoen die helemaal vanaf nul is ontworpen. Het ontwerp, het gripprofiel en de texturen weerspiegelen allemaal de inbreng van de basketbalster.
Is de schoen geschikt voor buitengebruik?
Ja. Het gripprofiel is ontworpen om snelle, scherpe bewegingen te ondersteunen, zoals Ja’s kenmerkende bulldog crossover.
Wat is het verhaal achter de graffiti?
Ja spoot tijdens een sessie op de Nike-campus letters en swooshes met spuitverf. Dat kunstwerk vormde de directe inspiratie voor het lettertype en logo van de schoen.
Komen er meer kleurencombinaties?
Ja. Er komen meer kleurencombinaties aan.