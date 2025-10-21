Jayson Tatum is terug op het veld met de Tatum 4 van Jordan Brand
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Na een ernstige blessure tijdens de play-offs in 2025 staat de Celtics-ster nu weer op het veld met zijn nieuwe eigen schoen, waarmee hij zowel op als naast het veld iedereen de baas is.
- Samen met de terugkeer van Jayson Tatum naar de NBA na zijn blessure tijdens de play-offs van 2025 komt de Tatum 4, zijn nieuwste eigen schoen van het Jordan merk.
- De Tatum 4 heeft een aansluitende pasvorm voor betere prestaties en blijft de lichtste in de basketballijn van het Jordan merk.
- De Tatum 4 werd op 10 oktober 2025 uitgebracht in volledige maten voor volwassenen en kinderen op Jordan.com en in geselecteerde winkels.
Fans van Jayson Tatum die wachten op zijn terugkeer naar basketbal hebben nog een reden om te vieren: samen met de terugkeer van de Boston Celtics-ster komt zijn nieuwe eigen schoen van het Jordan merk, de Tatum 4.
De vierde versie van Jaysons kenmerkende Jordan sneaker is niet alleen gemaakt om te winnen, maar ook om te herstellen van tegenslagen. Achter het eenvoudige maar onderscheidende exterieurontwerp van de Tatum 4 zit een innovatieve schoen die zijn kenmerkende snelle bewegingen ondersteunt met energie, soepelheid en efficiëntie.
"Grootsheid draait niet alleen om overwinningen. Het gaat erom hoe je met tegenslagen omgaat en vooruit blijft gaan. Het was niet eenvoudig om weer op mijn best te zijn, maar elke uitdaging heeft me iets geleerd en me sterker gemaakt", zegt Jayson. "De Tatum 4 is onderdeel van die reis: hij is gebouwd voor de sleur en herinnert me eraan hoe veerkracht eruitziet als je iets groters dan jezelf najaagt."
Het nieuwste kenmerkende design van de basketbalster, nog steeds de lichtste in de Jordan basketballijn, past zich aan de voet aan voor ultieme flexibiliteit en verbeterde stabiliteit. Een Strobel met S-naad en een Cushlon 3.0 middenzool zorgen voor soepelheid en baanbrekende responsiviteit, terwijl een Air Zoom unit in de voorvoet een voortstuwend gevoel toevoegt. Bovendien zorgt een nieuwe TPU-stabiliteitsschacht ervoor dat de voet vastzit bij het schakelen tussen bewegingen.
De verbeterde stabiliteit van de Tatum 4 is ook te danken aan het conform gevormde bovenwerk. Het bestaat uit een vierwegs stretch-onderlaag en multitractiekanalen op de buitenzool die snelle bewegingen op de baan ondersteunen.
"De combinatie van Cushlon 3.0, Air Zoom in de voorvoet en een stabiliteitsschacht in de middenvoet levert de responsiviteit en insluiting die topsporters nodig hebben, terwijl het ontwerp dat dicht bij de voet zit snelle, zelfverzekerde bewegingen ondersteunt", legt Edric Egberuare, Lead Product Line Manager van Jordan Brand Global Footwear, uit.
De Tatum 4 wordt uitgebracht in de kleurencombinatie St. Louis, ontworpen om Jaysons geboorteplaats te eren. De hoogtepunten van het design zijn een rood-witte buitenkant van topkwaliteit suède voor een luxueus gevoel, mesh elementen die de dynamische energie van de geboorteplaats van de basketbal kampioen weerspiegelen, en een '0' op de hiel die verwijst naar Jayson's shirt nummer en bootst zijn kenmerkende ketting na.
De Tatum 4 viert op alle mogelijke manieren waar de sterspeler is geweest en waar hij naartoe gaat.
"Met de Tatum 4 wilden we een silhouet bouwen dat de evolutie van Jayson weerspiegelt, niet alleen in hoe hij speelt, maar ook in hoe hij leidt", voegt Egberuare eraan toe. "Het is een prestatiesysteem dat is gebouwd voor de sleur — en voor de volgende generatie hoopers die Jayson niet alleen als een ster zien, maar als een blauwdruk voor wat mogelijk is."
Op 10 oktober 2025 werd de Tatum 4 van het Jordan merk uitgebracht op Jordan.com en geselecteerde retailers in volledige maten voor volwassenen en kinderen.