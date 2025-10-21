Jayson Tatum is terug op het veld met de Tatum 4 van Jordan Brand

Fans van Jayson Tatum die wachten op zijn terugkeer naar basketbal hebben nog een reden om te vieren: samen met de terugkeer van de Boston Celtics-ster komt zijn nieuwe eigen schoen van het Jordan merk, de Tatum 4.

De vierde versie van Jaysons kenmerkende Jordan sneaker is niet alleen gemaakt om te winnen, maar ook om te herstellen van tegenslagen. Achter het eenvoudige maar onderscheidende exterieurontwerp van de Tatum 4 zit een innovatieve schoen die zijn kenmerkende snelle bewegingen ondersteunt met energie, soepelheid en efficiëntie.

"Grootsheid draait niet alleen om overwinningen. Het gaat erom hoe je met tegenslagen omgaat en vooruit blijft gaan. Het was niet eenvoudig om weer op mijn best te zijn, maar elke uitdaging heeft me iets geleerd en me sterker gemaakt", zegt Jayson. "De Tatum 4 is onderdeel van die reis: hij is gebouwd voor de sleur en herinnert me eraan hoe veerkracht eruitziet als je iets groters dan jezelf najaagt."