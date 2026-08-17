  1. ACG
    2. /
  2. Kleding
    3. /
  3. Jassen en bodywarmers

ACG jassen en bodywarmers

(36)
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-beschermingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
UV-beschermingsjack voor heren
€ 134,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Damesjack met UV-bescherming
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Damesjack met UV-bescherming
€ 134,99
ACG Aireez
ACG Aireez UV-beschermingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Aireez
UV-beschermingsjack voor heren
€ 114,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
€ 114,99
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Rugzakvest (5 liter)
Gerecyclede materialen
Nike ACG GOAT
Rugzakvest (5 liter)
€ 134,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV herenjack
€ 159,99
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak' Storm-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Storm-FIT herenjack
€ 299,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Sneeuwjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Sneeuwjack
€ 399,99
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
Gerecyclede materialen
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
€ 499,99
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loft
Therma-FIT herenjack
€ 284,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-beschermend jack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
UV-beschermend jack voor heren
€ 154,99
ACG Skull Peak Dolomite
ACG Skull Peak Dolomite Storm-FIT jack
Gerecyclede materialen
ACG Skull Peak Dolomite
Storm-FIT jack
€ 499,99
ACG Trailwind
ACG Trailwind Storm-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Trailwind
Storm-FIT ADV herenjack
€ 179,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pack jack
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Pack jack
€ 289,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-bestendig jack voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Smith Summit
UV-bestendig jack voor dames
€ 199,99
Nike ACG 'Cosmic Peaks'
Nike ACG 'Cosmic Peaks' Storm-FIT ADV trailrunningjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Cosmic Peaks'
Storm-FIT ADV trailrunningjack voor heren
€ 249,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jack met rits
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Jack met rits
€ 119,99
Nike ACG 'Wolf Tree'
Nike ACG 'Wolf Tree' Bedrukte bodywarmer
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Wolf Tree'
Bedrukte bodywarmer
€ 109,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
€ 199,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Bodywarmer
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Bodywarmer
€ 114,99
ACG Morpho
ACG Morpho Storm-FIT ADV regenjack voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Morpho
Storm-FIT ADV regenjack voor dames
€ 269,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Smith Summit
UV-herenjack
€ 199,99
Nike ACG
Nike ACG Trailrunningjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Trailrunningjack voor heren
€ 119,99
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV herenjack
€ 259,99
ACG
ACG Phantazama jack voor kids
ACG
Phantazama jack voor kids
€ 129,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT ADV winddicht herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT ADV winddicht herenjack
€ 179,99
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV herenjack
€ 249,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV damesjack
Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV damesjack
€ 179,99
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Inter Milan 'Lava Flow' SE Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
€ 229,99
Nike ACG 'Lunar Lake' PrimaLoft®
Nike ACG 'Lunar Lake' PrimaLoft® Therma-FIT ADV ruimvallend herenjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Lake' PrimaLoft®
Therma-FIT ADV ruimvallend herenjack met capuchon
€ 349,99
Nike ACG 'Lunar Lake'
Nike ACG 'Lunar Lake' Therma-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Lake'
Therma-FIT ADV herenjack
€ 349,99
Nike ACG 'Lava Flow'
Nike ACG 'Lava Flow' Therma-FIT ADV kinderjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lava Flow'
Therma-FIT ADV kinderjack
€ 164,99
Nike ACG
Nike ACG Bodywarmer voor kids
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Bodywarmer voor kids
€ 69,99
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT trailrunningjack voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loft
Therma-FIT trailrunningjack voor dames
€ 274,99
Nike ACG
Nike ACG Omkeerbaar jack voor kids
Nike ACG
Omkeerbaar jack voor kids
€ 149,99
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV bodywarmer voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV bodywarmer voor heren
30% korting
ACG
ACG Phantazama jack voor kids
ACG
Phantazama jack voor kids
€ 129,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT ADV winddicht herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT ADV winddicht herenjack
€ 179,99
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV herenjack
€ 249,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV damesjack
Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV damesjack
€ 179,99
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Inter Milan 'Lava Flow' SE Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
€ 229,99
Nike ACG 'Lunar Lake' PrimaLoft®
Nike ACG 'Lunar Lake' PrimaLoft® Therma-FIT ADV ruimvallend herenjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Lake' PrimaLoft®
Therma-FIT ADV ruimvallend herenjack met capuchon
€ 349,99
Nike ACG 'Lunar Lake'
Nike ACG 'Lunar Lake' Therma-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Lake'
Therma-FIT ADV herenjack
€ 349,99
Nike ACG 'Lava Flow'
Nike ACG 'Lava Flow' Therma-FIT ADV kinderjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lava Flow'
Therma-FIT ADV kinderjack
€ 164,99
Nike ACG
Nike ACG Bodywarmer voor kids
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Bodywarmer voor kids
€ 69,99
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT trailrunningjack voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loft
Therma-FIT trailrunningjack voor dames
€ 274,99
Nike ACG
Nike ACG Omkeerbaar jack voor kids
Nike ACG
Omkeerbaar jack voor kids
€ 149,99
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV bodywarmer voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV bodywarmer voor heren
30% korting

Nike ACG jassen en bodywarmers: geef alles, ongeacht het weer

Ook als de omstandigheden tegenzitten, kun je blijven presteren in een Nike ACG jas. Lagen met Nike Storm-FIT ADV technologie houden je comfortabel in ruig weer. Dat betekent winddicht en waterafstotend materiaal, gecombineerd met een speciale afwerking. Denk aan getapete naden, elastische boorden en verstelbare koorden die wind en regen tegenhouden. Is het weer wisselvallig? Kies dan voor een jack dat je compact kunt opvouwen in zijn eigen zak – ideaal om onderweg mee te nemen. En als de temperatuur daalt, houden zakken met fleece-voering je handen lekker warm.


Wil je warmte vasthouden zonder extra gewicht? Kies dan voor een van onze ACG jassen. Bereid je je voor op een run, dan geven lichte shell-lagen bescherming tegen de elementen én een gestroomlijnd gevoel. Zakt de temperatuur verder, ga dan voor een fleece ACG jack met innovatieve Therma-FIT technologie. Deze slimme stof houdt je lichaamswarmte vast tussen de zachte, geborstelde vezels, zonder extra volume toe te voegen. Dezelfde techniek zit ook in onze pufferjacks. De lichte isolatie met superfijne vezels creëert luchtkamers die warmte vasthouden en vocht laten ontsnappen. Daardoor is er minder vulling nodig voor hetzelfde comfortabele gevoel, en kun jij rekenen op meer bewegingsvrijheid en betere ventilatie.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor Nike ACG jassen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.