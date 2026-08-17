Nike ACG jassen en bodywarmers: geef alles, ongeacht het weer
Ook als de omstandigheden tegenzitten, kun je blijven presteren in een Nike ACG jas. Lagen met Nike Storm-FIT ADV technologie houden je comfortabel in ruig weer. Dat betekent winddicht en waterafstotend materiaal, gecombineerd met een speciale afwerking. Denk aan getapete naden, elastische boorden en verstelbare koorden die wind en regen tegenhouden. Is het weer wisselvallig? Kies dan voor een jack dat je compact kunt opvouwen in zijn eigen zak – ideaal om onderweg mee te nemen. En als de temperatuur daalt, houden zakken met fleece-voering je handen lekker warm.
Wil je warmte vasthouden zonder extra gewicht? Kies dan voor een van onze ACG jassen. Bereid je je voor op een run, dan geven lichte shell-lagen bescherming tegen de elementen én een gestroomlijnd gevoel. Zakt de temperatuur verder, ga dan voor een fleece ACG jack met innovatieve Therma-FIT technologie. Deze slimme stof houdt je lichaamswarmte vast tussen de zachte, geborstelde vezels, zonder extra volume toe te voegen. Dezelfde techniek zit ook in onze pufferjacks. De lichte isolatie met superfijne vezels creëert luchtkamers die warmte vasthouden en vocht laten ontsnappen. Daardoor is er minder vulling nodig voor hetzelfde comfortabele gevoel, en kun jij rekenen op meer bewegingsvrijheid en betere ventilatie.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor Nike ACG jassen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.