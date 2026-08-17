Nike ACG tops en T-shirts: een iconische stijl die tegen een stootje kan
Haal het beste uit jezelf in een Nike ACG T-shirt. Ons klassieke ontwerp heeft nu slimme innovaties. Zo zijn de ACG T-shirts klaar voor vrijwel elke uitdaging. Neem bijvoorbeeld tops met Nike Dri-FIT ADV technologie. Dit veelgeprezen materiaal combineert een vochtafvoerende stof met geavanceerde techniek. Het houdt je fris en comfortabel wanneer je net dat beetje extra van jezelf geeft. We hebben ook mesh vlakken die zijn ontworpen om je lichaamstemperatuur te reguleren als de intensiteit toeneemt. In een ruime pasvorm kun je lekker vrij bewegen. De flexibele stof beweegt mee bij elke draai, sprong en beweging.
Met onze ACG T-shirts kun je elke uitdaging aan met een iconische look. Denk aan felle kleuren en opvallende prints, maar ook aan stijlvolle effen tops. Zo vind je makkelijk iets wat bij jouw unieke stijl past. We hebben opties die je binnenstebuiten kunt dragen, zodat je het shirt kunt afstemmen op je look. Als het warm is, zitten mouwloze ontwerpen lekker luchtig. Bovendien hebben je armen alle bewegingsvrijheid. Lichte stoffen vocht af van de huid, zodat het sneller verdampt. Zo blijf je fris en comfortabel. Is het tijd om af te koelen? Dan helpen ACG tops met lange mouwen om warmte vast te houden en blessures na de training te voorkomen. En met maten voor elke leeftijd kan iedereen zich onderdeel van het team voelen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike ACG T-shirts met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.