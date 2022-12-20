Nike's beste joggingbroeken voor meisjes
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Deze topfavorieten van Nike zijn ideaal voor een speeldate, sporttraining of gewoon voor naar school.
Als je op zoek bent naar joggingbroeken voor meisjes, is het belangrijk dat je comfortabele opties overweegt die passen bij hun ontluikende stijlgevoel. Deze joggingbroeken zijn ontworpen om met jonge kids mee te bewegen, of ze nu naar school gaan, zich klaarmaken voor hun sporttraining of op een speeldate gaan. Zo blijven ze warm en comfortabel. Van fleecebroeken tot joggingbroeken, dit zijn de beste Nike joggingbroeken voor meisjes.
De beste Nike joggingbroeken voor meisjes
1. Nike Sportswear Club fleecebroek
De Nike Sportswear Club fleecebroek heeft een klassiek joggingbroekdesign en is zowel veelzijdig als comfortabel. Verschillende items in de collectie zijn gemaakt van sweatstof die een soepel, zacht gevoel aan de buitenkant geeft. Al deze broeken zijn grotendeels gemaakt van katoen en bevatten een elastische tailleband, geribde enkelboorden en zakken.
De joggingbroeken voor meisjes zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder neutrale tinten zoals zwart, grijs en zandkleurig, maar ook zachtroze en een vervaagde roesttint. En het design bevat een aansluitende pasvorm met net genoeg stretch om actieve kids bij te benen.
Ben je op zoek naar een joggingbroek voor peuters en kleuters? De Nike Sportswear Playlist fleecejoggingbroek — je raadt het al — is geïsoleerd met fleece en ontworpen voor kids van 2 t/m 7 jaar. Deze broek, met een enigszins oversized pasvorm en een elastische tailleband met trekkoord, is ontwikkeld om mee te groeien (en te bewegen) met het kind. Maak de outfit af met de bijpassende Nike Icon Fleece hoodie.
2. Nike Sportswear trainingspakken
Het Nike Sportswear trainingspak met hoge taille voor kids ziet er niet alleen strak uit, maar is ook praktisch: de set kan worden gedragen tijdens het spelen of het huiswerk maken. Dit schattige trainingspak, verkrijgbaar in zwart, Light Smoke Grey en Canyon Rust, heeft een vintage look en een pasvorm met hoge taille. Maar dankzij het korte jack met rits en de afwerking met Nike merkdetails langs de mouwen en pijpen is hij ook modern. De set is gemaakt van een polyester knitmateriaal, zodat kids warm en comfortabel blijven.
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3. Nike ACG broeken voor kids
De ACG kledingcollectie voor kids, ontworpen om de natuur te ontdekken en erin te spelen, bevat verschillende items. Denk aan opties in de stijl van joggingbroeken, leggings en overalls. De artikelen zijn gemaakt van Polartec fleece, waardoor ze zacht aanvoelen en zijn ontworpen voor optimale warmte. Je kunt de losvallende items met shorts combineren om voor de training wat op te warmen. En dankzij de Nike Therma-FIT technologie werken ze samen met de natuurlijke lichaamswarmte om kids geïsoleerd te houden bij koud weer.
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Tekst: Jessie Quinn