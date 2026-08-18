Nike ACG shorts: gemaakt voor avontuur
Ga je volgende outdooruitdaging aan met een Nike ACG short. Onze ontwerpen met Nike Dri-FIT ADV technologie houden je droog en gefocust. Deze designs combineren een vochtafvoerende stof met geavanceerde ventilerende zones om je fris en comfortabel te houden. Het ruime aanbod aan kleuren en modellen maakt het makkelijk om een stijl te vinden die bij je past, zoals opvallende prints en neutrale tinten. Let ook op de iconische Nike Swoosh in de hele collectie. Die geeft je garderobe een premium uitstraling. Onze ACG korte broeken met een wijde pasvorm laten je vrijuit bewegen, terwijl nauwsluitende modellen je een gestroomlijnde uitstraling geven.
Wil je extra ondersteuning van je ACG short? Bekijk dan zeker opties met een strakke stof die zich om je spieren heen vormt voor een betere bloedsomloop. We hebben ook korte broeken met een geïntegreerde binnenbroek die comfortabel zitten en je goed bedekken terwijl je beweegt. Het ultralichte geweven materiaal rekt in vier richtingen en beweegt zo met je mee. Zo staat er niets in de weg om je doelen te bereiken. Door de elastische taillebanden met verstelbare trekkoorden heb je een perfecte pasvorm, die onderweg netjes blijft zitten.
De praktische zakken in het hele assortiment ACG shorts van Nike maken het eenvoudig om belangrijke spullen bij de hand te houden. We hebben ook modellen met ritszakken. Die zijn ideaal om waardevolle spullen veilig in op te bergen. Of ga voor een korte ACG broek met meerdere opbergmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan mesh insteekzakken, handige telefoonvakjes en elastische lussen aan de tailleband die ideaal zijn voor wandelstokken.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe je mee? Kies dan voor Nike ACG shorts met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.