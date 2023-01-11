Shop nu de beste anoraks van Nike
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Deze sportieve, waterbestendige jacks zijn stijlvol en praktisch, perfect voor elke dag.
Anorak jacks zijn licht en praktisch, en dankzij de sportieve look en fijne pasvorm passen ze in iedere kledingkast.
Anoraks van Nike zijn er in verschillende lengtes; van korte jassen tot jacks die tot op je dijbeen vallen. Sommige hebben een retro-achtige look met felle kleuren, andere modellen zijn modern en strak en effen zwart. Veel anoraks hebben een grote kangoeroezak aan de voorkant om je handen warm te houden of spullen in op te bergen.
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Voor extra veelzijdigheid shop je lichte anoraks met speciale details, zoals mesh vlakken voor extra ventilatie. Zoek je iets warmers, kies dan voor een gevoerde anorak om het op koude dagen comfortabel te houden.
Bekijk hieronder de beste anoraks van Nike voor dames en heren.
Nike Sportswear anorak jacks
De Nike Sportswear collectie is geïnspireerd door klassieke basketbal- en atletiekkleding, en is gemaakt voor elk moment, of je nu op de bank hangt of over de atletiekbaan rent. Nike Sportswear anoraks zijn casual, sportief en veelzijdig.
De anoraks uit deze collectie hebben een ruime, oversized pasvorm. Ze zijn dus goed als laagje te dragen en perfect om moeiteloos in te bewegen. Bij elke stijl speelt functionaliteit een belangrijke rol. Sommige jacks hebben een opvouwbare capuchon, andere kunnen in hun eigen zakken worden opgeborgen als je een laagje kwijt moet.
Nike ACG anorak jacks
Met hun waterbestendige eigenschappen zijn anoraks gemaakt voor het buitenleven. De Nike All Conditions Gear (ACG) anoraks zijn ontworpen en getest in de meest regenachtige regio's van Noord-Amerika.
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Deze anoraks maken gebruik van Storm-FIT technologie voor een volledig waterdicht en winddicht jack dat klaar is voor al je avonturen. Gesealde naden en boorden met klittenband houden water buiten, en trekkoorden bij de zoom en hals kunnen strakker worden aangetrokken als het harder gaat waaien.
Nike Dri-FIT anorak jacks
Anorak jacks met Nike Dri-FIT technologie zijn gemaakt van een polyester stof die zowel vocht afvoert als ventileert. Ze zijn ontworpen voor comfort, zowel bij het trainen als tijdens relaxmomenten.
Tekst: Hannah Singleton