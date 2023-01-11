Shop nu de beste anoraks van Nike

Anorak jacks zijn licht en praktisch, en dankzij de sportieve look en fijne pasvorm passen ze in iedere kledingkast.

Anoraks van Nike zijn er in verschillende lengtes; van korte jassen tot jacks die tot op je dijbeen vallen. Sommige hebben een retro-achtige look met felle kleuren, andere modellen zijn modern en strak en effen zwart. Veel anoraks hebben een grote kangoeroezak aan de voorkant om je handen warm te houden of spullen in op te bergen.

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Voor extra veelzijdigheid shop je lichte anoraks met speciale details, zoals mesh vlakken voor extra ventilatie. Zoek je iets warmers, kies dan voor een gevoerde anorak om het op koude dagen comfortabel te houden.

Bekijk hieronder de beste anoraks van Nike voor dames en heren.