Nike's beste oversized sweatshirts voor dames
Koopgids
Deze oversized sweatshirts in vijf kenmerkende stijlen zijn geschikt voor elke gelegenheid.
Oversized Nike sweatshirts brengen warmte en comfort, of je nu in loungemodus bent of een laagje wilt om je casual outfit helemaal af te maken. Kies voor een ruimvallend design met korte rits voor work-outs in zacht weer of voor een geavanceerde trui met ronde hals die warmte vasthoudt op koude dagen.
Bekijk deze oversized Nike sweatshirts in vijf opvallende materialen die in al je truiwensen voorzien.
(Gerelateerd: De meest eenvoudige manier om een hoodie op te vouwen)
De beste oversized sweatshirts van Nike voor dames
1. Nike Phoenix Fleece sweatshirts
Meest geschikt voor: koud weer
Als het kwik daalt, is fleece een goede optie voor een heerlijk warme trui. Nike Sportswear Phoenix Fleece sweatshirts hebben een gladde buitenkant en een comfortabele binnenkant van zachte geborstelde fleece. Deze tops zijn verkrijgbaar in ruime designs met brede ribbels bij de boorden en zoom om warmte vast te houden.
Phoenix Fleece is er als croptop met polokraag, extra oversized trui met een naadloze hals en als oude, vertrouwde hoodie. De truien zijn in veel verschillende kleuren, van neutrale aardetinten tot fel roze en groen.
2. Nike Dri-FIT sweatshirts
Meest geschikt voor: warme work-outs, mild weer
Zweetafvoerende technologie houdt je koel terwijl je tot het gaatje gaat in je work-out. Nike Dri-FIT materiaal is gemaakt om je koel en droog te houden en door de ruimvallende pasvorm zijn de sweatshirts goed als laagje te dragen.
Dankzij sweatstof blijven de sweatshirts licht, ondanks het extra materiaal. Deze truien zijn verkrijgbaar in diverse varianten. Zo heb je ze met korte rits, volledige rits, als klassiek sweatshirt en als hoodie met buidelzak met rits.
3. Nike Therma-FIT sweatshirts
Meest geschikt voor: work-outs in de kou
Kies voor een oversized Nike Therma-FIT sweatshirt voor premium temperatuurbeheersing tijdens het sporten in de kou. Deze truien houden je lichaamswarmte vast en zorgen dat zweet verdampt voordat je het koud krijgt.
De meest geavanceerde warmteregulerende technologie vind je in de Nike Therma-FIT ADV, die is gemaakt van superieure materialen en is ontwikkeld met input van atleten en waarvoor gebruik is gemaakt van bodymapping. Je kunt kiezen uit cropped truien met ronde hals of langere modellen die tot halverwege de dij vallen.
(Gerelateerd: Nike's beste winterjassen voor dames)
4. Nike ACG sweatshirts
Meest geschikt voor: avonturen in de buitenlucht
Deze oversized hoodies en sweatshirts brengen knus comfort en stevigheid samen. Door de verlaagde schouders heb je meer bewegingsvrijheid en bovendien heeft het merendeel van deze sweatshirts Nike Therma-FIT, zodat je warm blijft als de dagen kouder worden.
Nike All Conditions Gear, ACG in het kort, heeft patronen geïnspireerd op de natuur, van sneeuwduinen tot basaltsteenformaties. Deze items zijn voor minstens 75 procent gemaakt van duurzame materialen, om de natuur die jij graag verkent te helpen beschermen.
5. Nike sweatshirts met een duurzame insteek
Kies uit 'Tuff Knit' fleece, sweatstof en verschillende designs terwijl je oversized sweaters shopt die voor minstens 50 tot 75 procent zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Voor een natuurlijke look zijn er ongeverfde opties en sommige oversized hoodies hebben ook een Swoosh logo en trekkoorduiteinden van Nike Grind, een gerecycled materiaal dat is gemaakt van restmateriaal uit het schoenproductieproces.
Als je eens een compleet nieuwe look wilt, is er de oversized Nike Forward hoodie. Voor Nike Forward worden geen traditionele knit materialen gebruikt, maar meerdere dunne vezellaagjes. Het resultaat is een hoodie met een koolstofvoetafdruk die 75 procent kleiner is, maar die alsnog licht, warm en zacht is.
(Gerelateerd: De beste Nike plus-size hoodies voor dames — voor elke activiteit)
Tekst: Emilia Benton