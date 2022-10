Made to Play: leren

Als er iets is wat hebben geleerd, dan is het dit: sport is een krachtige motor voor verandering. Daarom vinden we het belangrijk iedereen te vertellen over de voordelen en steeds veranderende realiteit van sport in de hele wereld. Want hoe meer we leren, hoe beter we weten hoe we kunnen helpen. Hoe meer oplossingen we zoeken, hoe grootser en stralender de toekomst is. Begin hier met het rapport 'Gemaakt om te bewegen'.