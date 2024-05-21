Leer ze moedig te zijn

In sport is het vaak nodig om risico's te nemen. Je bent kwetsbaar als je een nieuwe vaardigheid leert, een onbekende oefening doet of jezelf op de proef stelt als je op de laatste verdediger afgaat. En hoewel meisjes vaak worden geprezen en beloond voor iets dat ze goed doen, krijgen ze niet dezelfde positieve feedback als ze een nieuwe techniek proberen en het niet lukt.

Dat betekent dat een meisje tijdens het sporten kan aarzelen om iets nieuws te proberen als ze er niet zeker van is dat het haar zal lukken. Maar als ze nooit die riskante pass geeft, nooit naar een bal duikt of alleen maar meedoet aan de atletiekonderdelen waar ze het beste in is, gaat ze een heleboel mooie ervaringen mislopen.

Stel je een meisje voor dat schiet, zelfs als ze niet zeker weet of ze gaat scoren. Of een meisje dat de vlinderslag probeert, terwijl de vrije slag haar sterkste onderdeel is. Een ander meisje laat misschien acht ballen door wanneer ze invalt als keeper, maar die ene die ze wel tegenhoudt, blijft hangen. Deze meisjes hebben geleerd om moedig te zijn en dat zal voor hen het verschil maken, in sport en in het hele leven.

Bekijk deze TED Talk om te ontdekken hoe je meisjes kunt leren om dapper te zijn.