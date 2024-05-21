Leer ze moedig te zijn
Gids voor het coachen van meisjes
Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te spelen. Maar vandaag de dag stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Als onderdeel van Nike's samenwerking met communitypartners en experts om deze trend te keren, hebben we de Gids voor het coachen van meisjes gemaakt: een hulpmiddel om jonge atleten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.
In sport is het vaak nodig om risico's te nemen. Je bent kwetsbaar als je een nieuwe vaardigheid leert, een onbekende oefening doet of jezelf op de proef stelt als je op de laatste verdediger afgaat. En hoewel meisjes vaak worden geprezen en beloond voor iets dat ze goed doen, krijgen ze niet dezelfde positieve feedback als ze een nieuwe techniek proberen en het niet lukt.
Dat betekent dat een meisje tijdens het sporten kan aarzelen om iets nieuws te proberen als ze er niet zeker van is dat het haar zal lukken. Maar als ze nooit die riskante pass geeft, nooit naar een bal duikt of alleen maar meedoet aan de atletiekonderdelen waar ze het beste in is, gaat ze een heleboel mooie ervaringen mislopen.
Stel je een meisje voor dat schiet, zelfs als ze niet zeker weet of ze gaat scoren. Of een meisje dat de vlinderslag probeert, terwijl de vrije slag haar sterkste onderdeel is. Een ander meisje laat misschien acht ballen door wanneer ze invalt als keeper, maar die ene die ze wel tegenhoudt, blijft hangen. Deze meisjes hebben geleerd om moedig te zijn en dat zal voor hen het verschil maken, in sport en in het hele leven.
Bekijk deze TED Talk om te ontdekken hoe je meisjes kunt leren om dapper te zijn.
Op weg naar succes
- Stimuleer het nemen van risico's
Wanneer je meisjes helpt om doelen voor zichzelf te stellen, moedig ze dan aan om ook dingen op te pakken die dapperheid vereisen, zoals het leren van een nieuwe vaardigheid, een nieuwe positie of zelfs een nieuwe sport. Vraag meisjes tijdens warming-ups om iets te roepen wat ze die dag voor het eerst gaan proberen. Zorg er daarnaast voor dat meisjes genoeg mogelijkheden hebben om nieuwe dingen te proberen, bijvoorbeeld door posities te wisselen bij elke wedstrijd en oefening.
- Moedig haar aan als ze iets nieuws probeert
Moedig dapperheid aan wanneer je kunt. Let op meisjes die iets nieuws proberen wanneer ze denken dat je niet kijkt. Roep een "Moedige speler"-award in het leven en wissel af wie die krijgt. Onthoud dat het prima is om topprestaties te vieren, maar moedig ook alle stappen aan die daartoe leiden.
- Laat fouten los
Creëer een omgeving waarbinnen het oké is om fouten te maken. Ontwikkel een fysiek gebaar (zoals over je schouder vegen om te laten zien dat je fouten van je af laat glijden) om meisjes eraan te herinneren dat het oké is om fouten los te laten. En laat ze zien dat jij ook niet perfect bent. Vertel ze verhalen over je eigen mislukkingen. Wanneer ze ontdekken dat jij niet perfect bent, leren ze dat zij dat ook niet hoeven te zijn.