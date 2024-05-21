Bouw een band op
Gids voor het coachen van meisjes
Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te spelen. Maar vandaag de dag stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Als onderdeel van Nike's samenwerking met communitypartners en experts om deze trend te keren, hebben we de Gids voor het coachen van meisjes gemaakt: een hulpmiddel om jonge atleten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.
Sport is om zo veel redenen krachtig: de lessen die je leert, het vertrouwen dat je ervan krijgt en de banden die je opbouwt. Als meisjes sporten, leren ze van hun leeftijdgenoten, coaches, ouders en anderen die hun levenslange ontwikkeling als atleten* en teamgenoten vormen.
Experts van de Women's Sports Foundation vroegen meisjes wat ze leuk vinden aan sporten. Wat er bovenaan staat? Vrienden maken en deel uitmaken van een team. Een andere belangrijke bevinding van hun onderzoek: als een meisje haar coach aardig vindt, is de kans groter dat ze in de toekomst wil blijven sporten. De tijd nemen om meisjes individueel te leren kennen, prioriteit geven aan teambuilding en ervoor zorgen dat meisjes regelmatig aan een nieuwe partner worden gekoppeld, zijn een paar goede manieren om dit te bereiken.
De meest invloedrijke coaches (voor alle sporten en niveaus) zijn degenen die de persoon coachen, niet de speler. De mensen die betrokken zijn bij een sport kunnen enkele van de belangrijkste mensen in het leven van een meisje zijn. Om meisjes te betrekken bij een sport, en te zorgen dat ze blijven sporten, richt je je op het creëren van positieve relaties tussen spelers én tussen coaches en spelers.
Op weg naar succes
- Maak een kring
Een kring creëert een teamgevoel en maakt het makkelijker voor meisjes om zich te binden aan de mensen om hen heen. Een kring zorgt er ook voor dat meisjes (en kids in het algemeen) zich veiliger voelen, omdat iedereen in de kring staat; er gebeurt niets achter hun rug. Dus laat het team de volgende keer in een cirkel zitten of staan.
- Leer je spelers kennen
Neem de tijd om je spelers te leren kennen. Stel vragen om meer over ze te weten te komen en kom terug op dingen die ze je verteld hebben.
Een band opbouwen met je spelers buiten de sport helpt om vertrouwen te scheppen en een positieve relatie te vormen.
- Leer hun namen
Gebruik aan het begin van het seizoen de tijd vóór de training en de warming-up om namen te leren. Kom erachter hoe de meisjes willen worden genoemd en gebruik de namen en voornaamwoorden van hun voorkeur. Maak er een gewoonte van om tijdens elke training elke atleet bij naam aan te spreken.