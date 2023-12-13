Wees helder over hoe het lichaam werkt

Iedereen is anders en geen twee lichamen zijn hetzelfde. Dat vraagt van jou als coach of ouder om alle uiterlijken te erkennen en te respecteren en alle verschillen te omarmen. Onthoud dat ons geslacht, etniciteit, seksuele identiteit, handicap, religie, ander geloof en eigenschappen allemaal van invloed zijn op hoe we onszelf aan de wereld presenteren. Als je dus iemands uiterlijk bekritiseert, bekritiseer je in feite wie iemand is en hoe iemand zichzelf presenteert.

Onze woorden zijn krachtig en bepalen mede hoe meisjes zichzelf in sport zien. Voordat we het gaan hebben over hoe je communiceert met meisjes, is het belangrijk na te denken over het vertrouwen dat je hebt in je eigen lichaam. Uiteindelijk beïnvloedt de manier waarop jij over je lichaam denkt en praat, hoe je kind of atleten over hun lichamen denken en praten. Vraag jezelf eens af: praat ik negatief over mijn eigen lichaam, of over andermans lichamen in bijzijn van mijn kind of atleten, en welke boodschap geef ik ze daarmee?

Als het gaat over communiceren met meisjes, willen we hun aandacht verplaatsen van 'hoe ziet mijn lichaam eruit' naar 'wat kan ik met mijn lichaam en wat voel ik met mijn lichaam'. Deze aandachtsverschuiving kan meisjes helpen beter contact te maken met hun lichamen en zich te concentreren op hun prestaties, in plaats van op hun uiterlijk, dat strenge dieet of altijd maar (en te veel) trainen.