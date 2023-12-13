Wees helder over hoe het lichaam werkt
Real Talk
Veel meisjes denken meer aan hoe ze eruitzien dan aan wat hun lichaam kan doen of voelen tijdens sport. Met wat aanpassingen in hoe je praat, kun je meisjes helpen hun mindset te veranderen als ze actief bezig zijn.
Iedereen is anders en geen twee lichamen zijn hetzelfde. Dat vraagt van jou als coach of ouder om alle uiterlijken te erkennen en te respecteren en alle verschillen te omarmen. Onthoud dat ons geslacht, etniciteit, seksuele identiteit, handicap, religie, ander geloof en eigenschappen allemaal van invloed zijn op hoe we onszelf aan de wereld presenteren. Als je dus iemands uiterlijk bekritiseert, bekritiseer je in feite wie iemand is en hoe iemand zichzelf presenteert.
Onze woorden zijn krachtig en bepalen mede hoe meisjes zichzelf in sport zien. Voordat we het gaan hebben over hoe je communiceert met meisjes, is het belangrijk na te denken over het vertrouwen dat je hebt in je eigen lichaam. Uiteindelijk beïnvloedt de manier waarop jij over je lichaam denkt en praat, hoe je kind of atleten over hun lichamen denken en praten. Vraag jezelf eens af: praat ik negatief over mijn eigen lichaam, of over andermans lichamen in bijzijn van mijn kind of atleten, en welke boodschap geef ik ze daarmee?
Als het gaat over communiceren met meisjes, willen we hun aandacht verplaatsen van 'hoe ziet mijn lichaam eruit' naar 'wat kan ik met mijn lichaam en wat voel ik met mijn lichaam'. Deze aandachtsverschuiving kan meisjes helpen beter contact te maken met hun lichamen en zich te concentreren op hun prestaties, in plaats van op hun uiterlijk, dat strenge dieet of altijd maar (en te veel) trainen.
Wat je niet zegt
Probeer uitspraken en gesprekken te vermijden die zich richten op het uiterlijk van meisjes, en de dialoog daarover ook tussen meisjes onderling te veranderen. Bijvoorbeeld:
- 'Je ziet er geweldig uit. Ben je afgevallen?'
- 'Je moet forser worden, zodat je het doel beter kunt verdedigen.'
- 'We zorgen wel dat je wat afslankt om je snelheid te verbeteren.'
- 'Je kunt hoger springen als je wat gewicht verliest.'
- 'Je hebt die muffin echt verdiend, je hebt zo hard getraind vandaag!'
- 'Is het wel een goed idee om dat te eten?'
- 'Ik zie er vies uit. Ik zweet en mijn make-up is helemaal uitgelopen!'
- 'Heb je haar benen gezien? Ze zitten vol striae.'
- 'Ik denk niet dat ze moet gewichtheffen, ze is te fors aan het worden en daar houden jongens niet van.'
Wat je beter kunt zeggen
Gebruik uitspraken en voer gesprekken die zich richten op wat de lichamen van meisjes kunnen doen en voelen. Bijvoorbeeld:
- 'Laten we wat rekoefeningen doen om je spieren op te warmen.'
- 'Denk aan hoe je schouders staan. Zorg dat je schouders naar voren wijzen als je schiet.'
- 'Goed werk! je hebt deze [vaardigheid invullen] goed onder de knie!'
- 'Dat schot was hard, zeg.'
- 'Je zag er zo gelukkig en vrij uit toen je danste!'
- 'Hoe voelt je lichaam vandaag na die zware trainingssessie van gisteren?'
- 'Vergeet niet je lichaam brandstof te geven na de wedstrijd!'
- 'Vergeet je cooling-down niet. We willen geen blessures!'
- Onthoud dat je lichaam zoveel meer is dan hoe het eruit ziet. Je lichaam kan geweldige dingen doen, ervaren en bereiken.
Deze kleine veranderingen in gesprekken kunnen een groot verschil maken in sportculturen en het lichaamsvertrouwen van meisjes. Dus laten we voor sportomgevingen zorgen waarin lichamen van meisjes meer zijn dan objecten om naar te kijken, maar juist de basis vormen om al het mooie van beweging, vriendschap en competitie te kunnen ervaren.
Body Confident Sport is een door Nike en Dove ontwikkeld programma dat meisjes helpt meer vertrouwen in hun lichaam te krijgen en sport tot een plek te maken waar ze zich thuis voelen. De content is ontwikkeld in samenwerking met het Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport en het Centre for Appearance Research.
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