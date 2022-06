Wenn du Fett abbauen möchtest, kannst du vor dem Gewichtstraining Kardio machen. Gewichteheben kann zur Gewichtsreduktion beitragen. Denn je mehr Muskelmasse du hast, desto schneller arbeitet dein Stoffwechsel. Dadurch verbrennst du im Ruhezustand mehr Kalorien. Es ist also leichter, ein Energiedefizit in deiner Ernährung zu kreieren und so mit der Zeit Gewicht zu verlieren.



Kardiotraining kann zudem deinen Übungen zur Gewichtsreduktion noch einen Boost verleihen. Das liegt an dem Bereich, in dem du aerobes Training absolvierst: dem "Bereich der Fettverbrennung". In diesem Bereich liegt deine Herzfrequenz bei etwa 70 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz (Heart Rate Max, HRM). Ziehe dein Alter von der Zahl 220 ab, um deine maximale Herzfrequenz zu bestimmen.



Ein Workout im "Bereich der Fettverbrennung" hilft dir, wie der Name schon sagt, bei der Fettverbrennung. Diese Energieleistung entsteht hauptsächlich dadurch, dass Fettreserven verbrannt werden, um Energie zu schöpfen. Wenn du derartige Kardioübungen auf leeren Magen absolvierst, erhältst du noch mehr Vorteile. Das nennt sich Fasted Cardio.



In einer Studie, die im Jahr 2013 vom britischen Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, fand man heraus, dass Kardiotraining ohne Frühstück zu einer 20-prozentigen Zunahme der während des Trainings aus Fett verbrannten Kalorien führt.



Außerdem ist Kardiotraining wie HIIT von allen Übungen eine der besten Arten, um Fett zu verbrennen. Da HIIT anaerob absolviert wird, generiert es eine Sauerstoffmehraufnahme nach Arbeitsende (Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, EPOC). So bleibt dein Stoffwechsel bis zu 24 Stunden nach dem Workout angeregt.



HIIT-Workouts dauern zwischen fünf bis 10 Minuten. Das liegt daran, dass sie eine hohe Intensität haben und somit nicht sehr viel länger als 10 Minuten durchgeführt werden können. Das mag zwar kurz erscheinen, aber dank EPOC ist HIIT effektiv. Und da diese Übungen so kurz sind, kann man sie leicht vor dem Gewichtstraining durchführen. Der kurze Energieschub laugt dich nicht zu sehr aus, also hast du noch genügend Kraft, um beim Gewichtstraining alles zu geben.