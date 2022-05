10 einfache Cardio-Workouts für zu Hause ohne Equipment

In der Ausgangsposition stehst du aufrecht, die Füße hüftbreit auseinander, die Arme seitlich am Körper. Beug die Knie und drück dich beim Springen über die Fußballen ab. Spreiz beim Absprung beide Beine etwas mehr als schulterbreit und lande wieder in der Ausgangsposition. Bei der modifizierten Variante lässt du den Sprung weg und machst einfach Schritte zur Seite. Streck dabei gleichzeitig die Arme über den Kopf. Komm schnell in die Ausgangsposition zurück und wiederhole die Übung.