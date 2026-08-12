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Taschen & Rucksäcke für Damen

(135)
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Varsity Elite
Rucksack (33 l)
79,99 €
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Golftasche
Nike Air Sport 2
Golftasche
249,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (5 l)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Rucksack (24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Rucksack (24 l)
59,99 €
Nike Commute
Nike Commute Tragetasche (20 l)
Frisch eingetroffen
Nike Commute
Tragetasche (20 l)
59,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Rucksack 2.0 (23 l)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Rucksack 2.0 (23 l)
34,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tragetasche (22 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tragetasche (22 l)
29,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (XS, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (XS, 24 l)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM Tasche (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
RPM Tasche (26 l)
84,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstasche (24 l)
Bestseller
Nike Gym Club
Trainingstasche (24 l)
47,99 €
Nike Premium
Nike Premium Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Rucksack (21 l)
47,99 €
Nike One
Nike One Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Rucksack (25 l)
89,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Rucksack (Medium, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Rucksack (Medium, 24 l)
44,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Crossbody-Tasche (3 l)
59,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (klein, 40 l)
39,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Hüfttasche (Damen)
NikeSKIMS
Hüfttasche (Damen)
59,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Hayward Patrol
Crossbody-Tasche (4 l)
44,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike Utility Elite
Nike Utility Elite Rucksack (37 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Elite
Rucksack (37 l)
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Rucksack (Medium, 24 l)
Nike Academy
Rucksack (Medium, 24 l)
37,99 €
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Crossbody-Tasche (3 l)
Nike Heritage Premium
Crossbody-Tasche (3 l)
49,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (klein, 1 l)
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (klein, 1 l)
24,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack mit Print (32 l)
Recyclingmaterialien
Nike Varsity Elite
Rucksack mit Print (32 l)
84,99 €
Nike Carry-On Luggage
Nike Carry-On Luggage Ca. 56 cm (22") Hardshell (52 l)
Nike Carry-On Luggage
Ca. 56 cm (22") Hardshell (52 l)
199,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power
Rucksack (33 l)
94,99 €
Nike
Nike Schmale Lauf-Hüfttasche 4.0
Frisch eingetroffen
Nike
Schmale Lauf-Hüfttasche 4.0
27,99 €
Nike
Nike Training Sporttasche (24 l)
Bestseller
Nike
Training Sporttasche (24 l)
39,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Rucksack (25 l)
Nike Heritage Air Max
Rucksack (25 l)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (2 l)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (2 l)
34,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power 2.0
Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
69,99 €
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Rucksack (27 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Speed
Rucksack (27 l)
79,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Hüfttasche
NikeSKIMS
Damen-Hüfttasche
59,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Force 1
Karten-Portemonnaie
24,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Rucksack (32,9 l)
Jordan Sport
Rucksack (32,9 l)
99,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Rucksack (30 l)
Recyclingmaterialien
Nike Academy Team
Rucksack (30 l)
42,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingsschuhtasche (11 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingsschuhtasche (11 l)
22,99 €
Jordan
Jordan Element Rucksack (23,7 l)
Jordan
Element Rucksack (23,7 l)
64,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Gürteltasche (3 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Gürteltasche (3 l)
27,99 €
Jordan
Jordan Collectors Rucksack (31,5 l)
Jordan
Collectors Rucksack (31,5 l)
134,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainings-Rucksack (Medium, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainings-Rucksack (Medium, 24 l)
47,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Rucksack (25 l)
124,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (Medium, 60 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (Medium, 60 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (Groß, 95 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (Groß, 95 l)
49,99 €
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
32,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (klein, 1 l)
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (klein, 1 l)
24,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack mit Print (32 l)
Recyclingmaterialien
Nike Varsity Elite
Rucksack mit Print (32 l)
84,99 €
Nike Carry-On Luggage
Nike Carry-On Luggage Ca. 56 cm (22") Hardshell (52 l)
Nike Carry-On Luggage
Ca. 56 cm (22") Hardshell (52 l)
199,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power
Rucksack (33 l)
94,99 €
Nike
Nike Schmale Lauf-Hüfttasche 4.0
Frisch eingetroffen
Nike
Schmale Lauf-Hüfttasche 4.0
27,99 €
Nike
Nike Training Sporttasche (24 l)
Bestseller
Nike
Training Sporttasche (24 l)
39,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Rucksack (25 l)
Nike Heritage Air Max
Rucksack (25 l)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (2 l)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (2 l)
34,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power 2.0
Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
69,99 €
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Rucksack (27 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Speed
Rucksack (27 l)
79,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Hüfttasche
NikeSKIMS
Damen-Hüfttasche
59,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Force 1
Karten-Portemonnaie
24,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Rucksack (32,9 l)
Jordan Sport
Rucksack (32,9 l)
99,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Rucksack (30 l)
Recyclingmaterialien
Nike Academy Team
Rucksack (30 l)
42,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingsschuhtasche (11 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingsschuhtasche (11 l)
22,99 €
Jordan
Jordan Element Rucksack (23,7 l)
Jordan
Element Rucksack (23,7 l)
64,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Gürteltasche (3 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Gürteltasche (3 l)
27,99 €
Jordan
Jordan Collectors Rucksack (31,5 l)
Jordan
Collectors Rucksack (31,5 l)
134,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainings-Rucksack (Medium, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainings-Rucksack (Medium, 24 l)
47,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Rucksack (25 l)
124,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (Medium, 60 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (Medium, 60 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (Groß, 95 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (Groß, 95 l)
49,99 €
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
32,99 €

Rucksäcke und Taschen für Damen: für jedes Abenteuer bereit

Hab alle Essentials mit einer Tasche oder einem Rucksack für Damen immer mit dabei. Ein kleiner Damen-Rucksack von Nike ist eine perfekte Wahl für eine schnelle Laufrunde vor der Arbeit oder das Workout nach dem Feierabend. Einige Designs sind im Inneren extra so aufgeteilt, dass du saubere und benutzte Kleidung getrennt aufbewahren kannst, während deine Wertsachen in speziellen Reißverschlussfächern unterkommen. Für Läuferinnen haben wir auch kompakte Crossbody-Taschen, die groß genug für Schlüssel, Handy und Energy-Gels sind. Soll es zu einer schwierigen Wanderung oder einem Camping-Trip gehen? Dann ist ein großer Rucksack für Damen dein bester Freund. Diese Modelle kombinieren eine strapazierfähige, leichte Machart mit einem großen Fassungsvermögen.


Ob moderner Damen-Rucksack für Sport und Arbeit oder kleines Modell fürs Laufen: Unsere Rucksäcke für Damen sind mit jeder Menge funktionaler Eigenschaften ausgestattet, damit sie deine sportlichen Ziele tatkräftig unterstützen. Gepolsterte Riemen mit breiten, ergonomischen Formen sind speziell dafür entworfen, das Gewicht des Rucksacks angenehm zu verteilen. Außerdem findest du hier praktische Griffe an der Oberseite, damit du ihn auf dem Weg zum Gym blitzschnell in der Hand hast. Wenn du deinen Damen-Rucksack viel in der Natur tragen möchtest, hol dir eine Variante mit wasserfestem Finish, um das Innere jederzeit vor dem Wetter zu schützen. Sowohl Sportsachen als auch Essentials für die Arbeit müssen darin unterkommen? In einem Modell mit gepolstertem Innenfach ist auch dein Laptop sicher verstaut.


Kritisches Match, schwierige HIIT-Session oder das härteste Gym-Workout deines Lebens: Mach dich mit einer Nike Tasche für Damen auf jede sportliche Challenge bereit. Wir stellen die Damentaschen in verschiedenen Größen her, damit du jede Menge Platz für Schläger, Matten und andere Essentials hast. Im Inneren sorgen verschiedene Fächer dafür, dass alles übersichtlich verstaut ist. Wenn du viel auf matschigem Rasen Fußball spielst, kannst du auch eine Schuhtasche hineinstecken, um deine schmutzigen Schuhe von allem anderen fernzuhalten. Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob es die harten oder die weichen Damentaschen sein sollen.



Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das möchtest du unterstützen? Dann solltest du einen Nike Rucksack für Damen wählen, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.