Sport-Sets für Damen

Nike Universa
Nike Universa Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
54,99 €
SWEAT HARD. SHOW NOTHING.
SWEAT HARD. SHOW NOTHING.
Universa entdecken
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
44,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
94,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
64,99 €
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
37,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
34,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One Classic Twist
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
34,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike Pro Seamless
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
Nike Pro Seamless
Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
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Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
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Nike Pro 365
Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mesh-Kurzarmshirt für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Mesh-Kurzarmshirt für Damen
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
119,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sport-BH mit leichtem Halt
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Sport-BH mit leichtem Halt
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
59,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
99,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
89,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
47,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
Nike Zenvy
Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
109,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
99,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
34,99 €

Damen-Sets für modische Bestmarken

Ob herausfordernde Läufe, Trainingseinheiten im Gym oder Pilates- und Yogaübungen – in unseren Sport-Sets für Damen steht deinem Erfolg nichts im Weg. Entscheide dich für Sportkleidung mit Nike Dri-FIT Technologie, um frisch zu bleiben: Sie leitet den Schweiß ab und lässt ihn schnell verdunsten, damit du dich besser konzentrieren kannst. Unsere Zweiteiler für Damen sind dank hohem Baumwollanteil atmungsaktiv – ideal bei anstrengenden Workouts. Leichte, isolierende Fleece-Stoffe sind dagegen perfekt für Warm-up, Cool-down oder Trainingsessions bei kaltem Wetter.


Bei Sportkleidung kommt es auf die richtige Passform an. Deshalb sind unsere zueinander passenden Sets für Damen in vielen Varianten erhältlich – so findest auch du deinen Style. Enge Designs, die wie eine zweite Haut anliegen, sind die richtige Wahl für Stretching und geschmeidige Bewegungen. Neben zusätzlichem Halt bieten sie auch formende Eigenschaften. Dein Cool-down wird mit Lagen-Looks und lockeren Outfits, die du über deiner Trainingskleidung trägst, noch erholsamer. Isolierende Fasern schließen hier die Wärme ein, um deine Muskeln zu schützen.


Motiviert trainieren und dabei gut aussehen – das ist mit den Nike Sets für Damen kein Problem. Viele verschiedene Farben und Styles stehen zur Auswahl. Zeitlos sind die Kombinationen in dezenten Tönen wie Schwarz, Grau oder Marineblau. Aber auch sanfte Pastelltöne sehen super aus und mit knalligen Farben wirst du garantiert nicht übersehen. Und selbst bei den Logos hast du die Wahl: Soll es ein zurückhaltender Swoosh auf Brust oder Bein sein oder entscheidest du dich für einen auffälligen Look mit großen Badges und Kontrastfarben?